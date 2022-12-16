▲ 【TWTR】Twitter涉凍結多個外國記者賬戶 涉揭Elon Musk行蹤

Twitter（美：TWTR）近日凍結多個賬戶，繼社交平台Mastodon賬戶後，報道該消息及追蹤馬斯克（Elon Musk）私人飛機Elon Jet的相關記者賬戶亦被凍結。馬斯克表示，Twitter不允許分享其個人資訊（Doxxing），記者也不例外，但可經常性引用自己的文字，惟不可作實時定位及危害家人。

相關被凍結賬戶的記者分別為紐約時報Ryan Mac，前記者 Drew Harwell，CNN的Donie O'Sullivan、Mashable的Matt Binder，以及獨立記者Aaron Rupar。

紐約時報及CNN均指Twitter是次行為並不合理

外電引述紐約時報發言人指出，有關行為可疑及不恰當，公司或相關記者並無收到解釋，希望相關賬戶能恢復，Twitter能提供合理解釋。CNN則指對行為並不詫異，但認為是衝動及不合理，已要求Twitter作解釋，並重新評估與其關係。

馬斯克早前表明不會凍結ElonJet賬戶，指其對言論自由的承諾甚至延伸至追蹤器飛機動態的賬戶，即使已構成安全風險。

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記者：宋佩恩