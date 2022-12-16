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多名記者Twitter帳戶被停用 涉不利馬斯克報道

環球社會熱點 12:23 2022/12/16

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Twitter老闆馬斯克曾表態擁護言論自由，但Twitter早前將追蹤馬斯克私人飛機位置的帳戶停用，外界猜測是否與馬斯克有關。Twitter周四（15日）再停用多名外國記者的帳戶，而這些記者近月曾作出可能不利馬斯克的報道。

Twitter美國總部傳欠租 馬斯克想重傾租約 【下一頁】

6名記者包括來自《紐約時報》的Ryan Mac、美國有綫新聞網絡（CNN）的Donie O'Sullivan 和《華盛頓郵報》的Drew Harwell、《Mashable》的Matt Binder、《The Intercept》的Micah Lee。獨立記者Aaron Rupar、Keith Olbermann和Tony Webster也受到影響。

英國《衛報》指，所有受影響記者近期都曾發表有關馬斯克停用追蹤其私人飛機位置的Twitter帳戶「@ElonJet」的報道，强調馬斯克對言論自由的承諾和他停用部分帳戶的焦點。

Twitter將放寬字數上限至4000字 方便馬斯克出帖？ 【下一頁】

CNN同日晚上發表聲明，抨擊Twitter的不穩定性和波動性日益增加，也引起所有用戶的關注。CNN已要求Twitter就旗下記者帳戶被封一事解釋，並會根據回應來重新評估雙方關係。

馬斯克（Elon Musk）在Twitter回應指，由於Twitter近日更新私隱政策，分享「他人的實時位置」屬違規行為。被停用帳戶曾發布追蹤私人飛機位置帳戶的連結，因此違規遭到停用。

馬斯克表明禁止起底的規則適用於所有人，包括記者也不會例外，因為這是違反人身安全的行為。

馬斯克在另一則帖文補充指，Twitter用戶整天批評他的行為本身完全沒有問題，但不能接受人肉搜索其實時位置及危及家人。

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責任編輯：鄭錦玲

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