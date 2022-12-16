【內地疫情】加班生產布洛芬維他命C片 新華製藥最多升逾2成 股價再創歷史新高

今日（16日）港股略為偏軟，但抗疫概念股份表現突出，其中醫藥板塊普遍上升，當中以山東新華製藥（00719）升勢最強，股價一度升逾20%。

截至中午1時半，新華製藥最新報14.58元，升19.1%，盤中最高曾升22%至15元，再創逾15年新高，成交額13.1億元。

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新華製藥在在互動平台公布，集團正積極配合國家防疫政策有關要求，生產車間多條智能化生產線開足馬力，加班加點生產布洛芬片、維生素C片等市場急需藥品，全力保障市場供應。

此外，一眾藥股亦全面上漲，藥明生物（02269）報51.65元，升6.2%；復星醫藥（02196）報26.9元，升4.7%；君實生物（01877）報37.7元，升2%；亞盛醫藥（06865）報25.9元，升9.7%。

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記者：李兆明