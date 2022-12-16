【Tesla新業務】Tesla Electric投入服務　Powerwall用戶可將過剩電力出售

▲ Tesla Electric電力服務已正式啟動，Powerwall用戶可以將儲存過剩的電力出售。

Tesla近年除了發展電動車業務外，也積極開拓電力市場。其中能源產品Powerwall儲能電池讓家庭不需要依賴傳統電網，甚至在加州、日本和澳洲成為虛擬電廠。近日Tesla再進一步拓展相關業務，宣布在美國德州推出Tesla Electric電力服務，民眾可以向其購買來自Tesla Powerwall的客戶儲存過剩的電力。

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Tesla宣布，Tesla Electric電力服務已正式啟動，Powerwall用戶可以將儲存過剩的電力出售，而Tesla就會成為中介再轉售予其他民眾。另外，用戶也可從手機上可以看出家用電的來源，以及儲電情況。

目前Tesla Electric以邀請模式參與，用戶不能主動申請加入，符合資格的用戶可再Tesla應用程式接獲邀請。當用戶透過自己的發電設備，即屋頂太陽能板將電力存入Powerwall時，就會獲得回贈並在下一期電費抵銷。Tesla預計，相較於德州一般民眾的電費，每期可以省下將近半電費。

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責任編輯：曾曉汶

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