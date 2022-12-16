【券商點睇】申萬宏源：A股行情分三階段推演 明年新增長點尚未清晰

申萬宏源日前召開了2023年投資戰略年會，專家在會上分享了來年最近A股展望，料A股行情將分三個階段推演。第一個階段為春季躁動，屬於政策表述期，下行風險可控，後續政策預期發酵有望由點及面，由托底到進擊，反彈行情未結束，蓄勢後再出發。

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第二階段在明年三四月後，屬於景氣驗證期，全球經濟衰退主導A股基本面回落，A股或須震盪磨底。至第三階段在2023年第二季之後，需要從國別經濟相對比較角度尋找機會。該行指出，2023年經濟可能出現階段性的「中強美弱」。另一方面，以中國居民適應新防疫措施為前提，要持續則依賴於新的經濟增長點出現。

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因此，疫後恢復兌現，足以支撐一波行情，但新增長點的綫索並不清晰，2023年中行情可能很難達到牛市級別。申萬宏源證券總裁楊玉成指出，在中國式現代化強調科技自立自強、製造業升級、綠色能源低碳轉型的背景下，未來是高科技、醫療、新能源、新材料、人工智能、高端制造等具有新經濟特徵的新時代，也是各行業高質量發展的新時代。

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撰文：林衛