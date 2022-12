【英國王室】威廉強調團結精神 哈里梅根紀錄片公開後

英國哈里王子與夫人梅根的Netflix紀錄片日前公開餘下三集,當中繼續指控英國王室及媒體。哥哥兼王儲威廉王子與家人出席聖誕節聖詩禮拜時,雖然未有公開回應弟弟,但引用已故祖母英女王伊利沙伯二世1的聖誕講話,強調要有「團結」精神。

周四(15日)在西敏寺大教堂舉行的聖誕聖詩禮拜上,王室核心成員基本上全數現身。國王查理斯三世(Charles III)﹑王后卡米拉(Queen Consort Camilla)﹑威廉(Prince William)與妻子凱特(Princess Catherine)﹑長子喬治小王子(Prince George)及夏洛特小公主(Princess Charlotte)均有出席。

禮拜前夕,哈里(Prince Harry)與梅根(Meghan Markle)的紀錄片公開後三集,其中更有直接抨擊查理斯及威廉的內容。威廉在禮拜講話時,引用伊利沙伯二世(Elizabeth II)的往日聖誕講話內容,強調團結的重要。

威廉稱,

「祖母在節慶日子堅信團結精神。」(she was "always struck by the spirit of togetherness".)

肯辛頓宮(Kensington Palace)表示,今次禮拜是為紀念英女王,以及好在人生中展示的價值,包括「責任﹑同理心﹑信仰﹑服務他人﹑仁慈﹑同情及互相支持」。

同時,凱特籌辦及主持的禮拜意在認可「英國民眾﹑家庭及社會無私奉獻,慶賀及展示人與人之間交流能帶來的連結及團結」(selfless efforts of individuals, families and communities across the UK, and celebrate and showcase the joy that human connection and togetherness can bring)。

