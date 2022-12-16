【英國王室】威廉強調團結精神 哈里梅根紀錄片公開後

英國哈里王子與夫人梅根的Netflix紀錄片日前公開餘下三集，當中繼續指控英國王室及媒體。哥哥兼王儲威廉王子與家人出席聖誕節聖詩禮拜時，雖然未有公開回應弟弟，但引用已故祖母英女王伊利沙伯二世１的聖誕講話，強調要有「團結」精神。

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周四（15日）在西敏寺大教堂舉行的聖誕聖詩禮拜上，王室核心成員基本上全數現身。國王查理斯三世（Charles III）﹑王后卡米拉（Queen Consort Camilla）﹑威廉（Prince William）與妻子凱特（Princess Catherine）﹑長子喬治小王子（Prince George）及夏洛特小公主（Princess Charlotte）均有出席。

禮拜前夕，哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）的紀錄片公開後三集，其中更有直接抨擊查理斯及威廉的內容。威廉在禮拜講話時，引用伊利沙伯二世（Elizabeth II）的往日聖誕講話內容，強調團結的重要。

威廉稱，

「祖母在節慶日子堅信團結精神。」（she was "always struck by the spirit of togetherness".）

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肯辛頓宮（Kensington Palace）表示，今次禮拜是為紀念英女王，以及好在人生中展示的價值，包括「責任﹑同理心﹑信仰﹑服務他人﹑仁慈﹑同情及互相支持」。

同時，凱特籌辦及主持的禮拜意在認可「英國民眾﹑家庭及社會無私奉獻，慶賀及展示人與人之間交流能帶來的連結及團結」（selfless efforts of individuals, families and communities across the UK, and celebrate and showcase the joy that human connection and togetherness can bring）。

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責任編輯：吳漢培