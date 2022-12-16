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【能源點睇】中國原油年產量重返2億噸 油氣對外依存度下降

股樓投資 12:18 2022/12/16

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根據日前公布的《中國海洋能源發展報告 2022》，今年中國整體能源消費因疫情、價格等因素增速放緩，原油、天然氣需求出現小幅回落的同時，國內油氣生產保持良好勢頭，原油、天然氣對外依存度有望下降，預計今年國內原油產量達到2.05億噸左右，是2016年以來首次超過2億噸。

【同場加映】溫股知新：大市如期趨波動 應市策略你要懂

基於明年全球油市供需大概率維持緊平衡狀態，國際油價維持高位但有所回調。該報告預測，明年中國將繼續穩產原油2億噸以上，天然氣產量按年增長4.7%。數據顯示，今中國繼續加大油氣勘探開發力度，超深水、非常規油氣勘探開發理論及技術有所突破，老油田產量衰減速度放緩，新油田投產加快，原油產量保持增長，再上2億噸。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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根據國家統計局數字，2021年中國原油對外依存度達72％，天然氣對外依存度達到46％。該報告預計，今年中國原油進口量5.01億噸，對外依存度將降至70.9%。由於天然氣進口按年下行，對外依存度降至42.5%。另報告認為，受制上游投資不足，歐美對俄羅斯制裁的影響，整體供應增長空間不大。在需求低速增長的情景下，能源供應格局進一步調整。2023年預計國際油價維持高位但有所回調，布蘭特期油均價在每桶82至88美元，基準值約85美元，而全球天然氣產量、消費量均緩慢增長，天然氣價格繼續高位運行。

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撰文：林衛

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