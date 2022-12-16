【經濟點睇】官媒撐企業組團出海搶訂單 全力穩住外貿基本盤

內地官媒發表文章，撐近期企業「組團出海」、「包機搶單」等行為，體現了有效市場和有為政府的結合，成為各地快速響應中央要求，主動識變、積極應變並全力以赴穩住外貿基本盤的縮影。文章稱：「對廣大市場主體來說，產品能否真正被國內外市場接受，還應在『內外兼修』上下功夫，不斷增強參與市場競爭與可持續發展的能力。」

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繼12月初，浙江率先啟動「千團萬企拓市場搶訂單行動」後，近日四川、廣東、福建等多個外貿大省也開啟了「組團出海」搶訂單模式。報道指，隨着中國對疫情防控政策做出優化調整，外貿企業「走出去」加強交流合作的條件已具備。同時，歐美經濟下行趨勢明顯，如果中國企業再不主動出擊，訂單不足的局面恐會更加突出。

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文章提到，中國政府已將發展重心轉移至提振經濟，推動經濟發展大步向前，是當前各地面臨的首要工作之一。下一步，在穩住外貿基本盤的基礎上，還需要形成更加強有力的政策合力，最大限度地釋放出政策組合效應。從長遠來看，穩定的市場預期、充分的政策支持以及良好的營商環境，才是中國外向型經濟可持續發展的根本所在。

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撰文：林衛