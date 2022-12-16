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【英國王室】哈里指控媒體害愛妻流產 梅根曾想輕生

環球社會熱點 11:54 2022/12/16

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英國哈里王子在與Netflix合作的紀錄片中接連爆料，包括重提愛妻梅根2020年流產一事，聲稱媒體對梅根的所作所為導致梅根流產。梅根母親亦透露，女兒曾萌生自殺念頭。

【英國王室】哈里指威廉對其大聲呼喝 認兄弟有裂痕 【下一頁】

哈里（Prince Harry）於紀錄片中力數媒體，指王室公關團隊如果希望消除關於其隸屬的王室成員的負面消息，就會向媒體交換其他王室成員的消息。

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他聲稱自己與哥哥當年都看到父親辦公室發生的事情，所以兩兄弟曾達成協議不會讓下屬與媒體交換負面消息。

哈里形容自己寧願被媒體毀掉，也不願參與這種骯髒游戲。

梅根（Meghan Markle）曾於2020年7月流產，哈里在紀錄片中表示，他認為梅根流產是受《星期日郵報》（Mail on Sunday）公開她寫給父親的家書所影響。

【英國王室】哈里自稱職責做得好過父兄 所以引來妒忌 【下一頁】

哈里表示自己目睹梅根懷孕到流產的整個過程，不滿媒體為梅根帶來壓力和睡眠不足等問題，讓梅根在懷孕幾周期間身心受到影響。

梅根母親Doria Ragland憶述女兒當年曾透露想自殺，自己對此感到非常傷心。Doria形容外界如禿鷹一般攻擊和啄食梅根，讓梅根不想再留在王室，而她卻沒有能力保護女兒。

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責任編輯：鄭錦玲

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