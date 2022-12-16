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【手機世仇】三星新世界盃廣告　再嘲諷蘋果未出摺機

科技 13:30 2022/12/16

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三星又再次在微博發布以世界盃為主題的新廣告，但實際是用作諷刺蘋果iPhone未能摺疊。

三星（Samsung）與蘋果（Apple）都是智能手機行業的巨頭，一直以來都在爭奪行業的霸主地位。而三星更一直以拍影片、發文章嘲諷蘋果為樂趣，近日三星又再次在微博發布以世界盃為主題的新廣告，但實際是用作諷刺蘋果iPhone未能摺疊。

【蘋果更新】蘋果iOS 16.2正式發布　Apple Music唱K等新功能一覽

【世界盃2022】世界盃4強賽事　改用決賽專用金球「AL HILM」

三星最新的廣告以世界盃為主題，一群Galaxy Z Flip4手機在看球賽，期間這群手機會不斷上下摺疊「玩人浪」。惟iPhone卻「站著如嘍囉」，因無法對摺而未能參與其中。而最後更出現標語：「會做人浪的手機，想要嗎？是時候一起摺疊了」，嘲諷蘋果未出摺機。

事實上，三星已曾多次透過廣告，嘲諷蘋果iPhone一直未有摺疊設計。今年9月三星一個廣告也提及，女主角被好友瘋狂推薦三星摺疊手機，並灌輸「翻摺」無處不在概念，蘋果手機卻一成不變，暗指蘋果產品呆板。而最終女主角用iPhone，上網購買了三星Galaxy摺疊手機。

【摺機解構】三星Galaxy Z Fold4製造成本　比iPhone 14 Pro Max貴3成

責任編輯：曾曉汶

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