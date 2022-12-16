▲ 【電子消費券】12.16起可領八達通1,000元尾期消費券 留意此前「合資格消費」須滿4,000元

八達通第二階段尾期消費券1,000元最快今日（16日）到手！選用八達通領取消費券的市民只要在11月30日或之前，累積「合資格消費」不少於4,000元，即日起可拍卡領取1,000元尾期消費券。

值得留意是，2022年消費券計劃會分為兩個階段，各派5000元，而第一階段消費券需2022年12月31日，而第二階段則須在2023年9月30日或之前領取。

八達通用戶要留意「合資格消費」累積總額

八達通指，如用戶未能領取尾期消費券，有兩個可能性：

1）「合資格消費」累積總額於上月底仍未達到指定要求

2）部份的消費不屬於「合資格消費」

如用戶曾使用八達通卡作「合資格消費」以外交易並因此造成餘額不足，要先以現金增值八達通卡繼續消費，以達到「合資格消費」累積總額指定要求。如「合資格消費」累積總額於上述期限仍未達到指定要求，則不會獲發尾期消費券。

八達通卡的儲值限額為3,000元，用戶可以先使用八達通卡消費，分多次領取消費券，直至消費券總額獲完全領取為止。

八達通用戶拍卡領取消費券：

1）八達通App 2）零售商店 7-Eleven、OK便利店、惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba的所有分店 3）補貼領取站 於補貼領取站拍卡領取

設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處 4）八達通服務站 於八達通服務站拍卡領取

設於指定港鐵站及商場

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編輯：李哲毅