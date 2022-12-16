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【擴充產能】Sony擬日本建新傳感器廠　鄰近台積電子公司芯片廠

科技 12:00 2022/12/16

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Sony的新傳感器廠位置將定於日本熊本縣，並最快於2024年動工，成本預計將達到數十億美元。（法新社）

智能手機出貨量增長近年轉趨平穩，但車輛和工業的自動化應用設備，卻對傳感器的需求大增。全球最大CMOS圖像傳感器供應商Sony，計畫在日本建立新傳感器廠，據悉工廠位置將會鄰近與台積電合資的芯片廠。

【芯片出口限制】英美聯手管制　Arm擬不再向中資企業出售新進芯片

近年地緣政治風險增加，愈來愈多製造商逐步將廠房遷回本土。據《日經新聞》報道，Sony的新傳感器廠位置將定於日本熊本縣，並最快於2024年動工，成本預計將達到數十億美元，最早會在2025財年投入使用。

【先進芯片】IBM夥日芯片製造商Rapidus　生產2納米製程芯片

此外，新傳感器廠的位置也鄰近台積電子公司JASM的芯片廠。JASM是台積電與Sony及汽車零部件製造商Denso合資的公司，而該芯片廠也預計於2024年底啟動，並主力生產邏輯芯片（Logic Chip），這是圖像傳感器的必需配件。因此當傳感器工廠在2025年全面投產，Sony將有望利用這一供應渠道。

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責任編輯：陳卓賢

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