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【英國王室】哈里指威廉對其大聲呼喝 認兄弟有裂痕

環球社會熱點 10:59 2022/12/16

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英國哈里王子與夫人梅根的紀錄片周四（15日）播出最後三集，哈里在片中將矛頭指向王室，指威廉曾為自己退居王室二綫的事向其大聲呼喝，又承認兩兄弟之間已經產生裂痕。

【英國王室】哈里自稱職責做得好過父兄 所以引來妒忌 【下一頁】

哈里（Prince Harry）於紀錄片第五集提到，他向王室透露有意退居二綫的計劃後，英女王召集他與父兄開會商討未來的計劃。

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哈里聲稱自己有多個選項，但自己最終選擇想過半王室成員身分的生活，有意繼續代表英女王履行部分王室職責，同時希望獲得財務自主權發展外部工作。

片中形容上述選項沒有討論餘地，哈里指控威廉（Prince William）對他大聲呼喝，父親查理斯（King Charles III）則沒有說真話。至於英女王則安靜坐在現場。

哈里指最可悲的是他與威廉之間產生裂痕，而威廉選擇站在王室那一邊。不過哈里表示能夠理解哥哥，因為他很清楚哥哥的部分責任是確保王室的存在和延續。

哈里疑指控王室寧講大話保護威廉 慨嘆無同等待遇 【下一頁】

另外，哈里夫婦宣布卸任王室高級成員後，外界有報道聲稱兩人是因被威廉欺負而離開。肯辛頓宮隨即以威廉和哈里的名義發表聯合聲明，駁斥上述報道。

哈里在片中坦言，自己是在會後才得悉聯合聲明一事，對王室内部沒有徵得其同意，就以其名義發表聲明一事感到難以置信。

他憶述當時致電妻子梅根（Meghan Markle）告知消息，而梅根就淚流滿面。他批評王室内部樂意説謊來保護哥哥，但從不願意講真話來保護他和梅根。

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責任編輯：鄭錦玲

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