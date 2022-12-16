【地圖計畫】Meta、微軟及亞馬遜聯手　挑戰Google Map市場地位

▲ 地圖工具和位置數據是眾多應用程式的必要元素，例如健身追蹤器一類的物聯網設備、自動駕駛汽車、物流應用程式，甚至是元宇宙技術等。（法新社）

Google Map在地圖工具市場一直領先，當需要尋找地方或規劃行程路線時，我們經常會用到它，但其主導地位或將改變。Meta、微軟（Microsoft）、亞馬遜網絡服務（AWS）和地圖公司TomTom宣布與Linux基金會合作，成立Overture地圖基金會，開發具有公開可用數據庫的新地圖產品。

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地圖工具和位置數據是眾多應用程式的必要元素，例如健身追蹤器一類的物聯網設備、自動駕駛汽車、物流應用程式，甚至是元宇宙技術等。Meta 地圖工程總監Jan Erik Solem表示，Overture將提供可互操作的開放地圖數據，為由創作者、開發者和企業共同構建的開放元宇宙奠定基礎。

助節省金錢和時間

此外，Overture也有助建構新地圖產品變得更快、更容易。例如，開發者往往需要整合來自多個來源的地圖數據，這可能需要時間和金錢。而Overture則會從本質上解決這些問題，它提供一種免費、簡單的方式來結合來自多個來源的地圖數據集，甚至將不同但相關的數據集聯繫在一起。

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Overture的第一批數據集計劃在2023年上半年發布，當中包括有限的基本信息，例如建築和道路細節。該基金會表示，未來將利用更多的數據來改進數據集，例如包含導航和三維建築數據等。

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責任編輯：陳卓賢