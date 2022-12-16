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【復星系】復星旗下Lanvin Group在美SPAC上市首日上演過山車　先爆炒1.3倍再倒跌兩成收市

股市 10:35 2022/12/16

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【復星系】復星旗下Lanvin Group在美SPAC上市首日上演過山車　先爆炒1.3倍再倒跌兩成收市

復星集團旗下奢侈品業務復朗集團（美：LANV）在紐交所昨（15日）首日上市，股價大幅波動並多次觸發「冷靜期」的市調機制。公司股價先爆上1.3倍，高見22.81美元，最後全日倒跌22.8%，收報7.63美元。

復朗集團開市半小時一度衝高升1.3倍，高見22.81美元，其後旋即「散水」，急插至4.63美元，大跌53%，並自高位跌79.7%。公司股價最後收報7.63美元，全日跌22.8%。

復朗集團董事長兼首席執行官程雲表示，「在紐交所上市是復朗集團一個重要的里程碑，也是我們打造標誌性時尚奢侈品牌組合戰略的關鍵一步。集團近年來的飛速發展體現了我們全球化平台的優勢和創新性增長戰略的成功。」

她續指，公司未來有著諸多計劃，現已募集超過1.5億美元現金，並在集團層面消除了債務，同時做好了充分的準備，以獨特的市場定位和戰略加速品牌組合的增長，繼續打造屬於未來的經典傳承。

復朗集團與春華資本旗下的附屬公司Primavera Capital Acquisition Corporation（美：PV）的擬議業務合併，以特殊目的收購公司（SPAC）形式上市。

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編輯：姚卓然

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