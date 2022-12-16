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波蘭警察總長拆烏官員贈禮釀爆炸 政府要求烏克蘭解釋

環球社會熱點 10:36 2022/12/16

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自俄羅斯入侵烏克蘭後，鄰國波蘭一直極力支持後者抵抗，被視為烏國重要盟友之一。近日波蘭警察總長受到來自烏克蘭官員的禮物，豈料禮物突然爆炸，導致兩人受傷。暫時未知事發成因，但波蘭已要求烏克蘭解釋事件。

【烏克蘭戰爭】俄烏聖誕無停戰 互換數百戰俘 【下一頁】

波蘭警察總長希姆奇克（Jarosław Szymczyk）據報周三（14日）在辦公室內，拆開來自烏克蘭官員的禮物時發生爆炸。本人受輕傷外，內政部指警察總部內一名普通員工亦有受傷，但不需送院治理。

據悉，禮物相信是烏方官員感謝希姆奇克周日至周一（11至12日）到訪而送，贈送人為烏克蘭警方及緊急救援服務的一名官員。波蘭政府已要求烏克蘭解釋事件，惟烏方暫時未就事件發出公開聲明。

【烏克蘭戰爭】美終援愛國者導彈 料本周宣布 【下一頁】

雖然未知內容物及爆炸成因，當地有媒體報稱是榴彈發射器。媒體聲稱，爆炸破壞希姆奇克辦公室的天花板。

日前西班牙亦發生同類事件，包括烏克蘭駐當地大使館及西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）在內的多個目標接獲信件炸彈。同時，多間烏克蘭駐外國大使館在月初曾收到含有動物殘骸的「血腥包裹」。

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責任編輯：吳漢培

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