【流感季節】必理痛母企Haleon：流感來臨已增感冒藥備貨　香港營養補充品滲透率低

▲ Haleon亞太區總裁蔡寳光

擁有「必理痛」、「舒適達」、「康鈣C」等為港人熟悉品牌的Haleon亞太區總裁蔡寳光表示，「必理痛」系列在中港的滲透率高，將會開發更多新配方，以滿足不同消費者的需要。他指，留意到香港的營養補充品在港的滲透率仍低，加上人口老化趨勢，故將會加大發展，包括重點推廣今年才推出益生菌產品。

內地近期對抗疫藥品需求急升，例如止痛退燒藥等，「必理痛」也在短時間供不應求，不過，Haleon已作調配滿足市場的需求。而因應流感季節來臨，公司亦已在港增加傷風感冒系列的備貨。

Haleon今年7月從GSK分拆

Haleon為消費健康公司，今年7月從葛蘭素史克（美﹕GSK）分拆。Haleon旗下共有19個品牌，涵蓋五大範疇，包括口腔健康、呼吸健康、疼痛管理、營養健康，以及消化及皮膚健康。

截至今年9月底止，Haleon在亞太區銷售按年升約11%，佔全球銷售佔比約22%。因應Haleon業績理想，蔡寳光指，集團已上調今年整體銷售增長指引到8%至8.5%，明年銷售增長指引則為4%至6%。

提及通脹，蔡寳光指，亞太部份地區的產品有加價，但強調會平衡消費者、股東、成本、各地通脹等因素，去調整價格。截至9月底止，Heleon在亞太區已將產品售價提升2.9%。

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