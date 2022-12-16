  • 17°C
香港時間 : 20221216日 (週五) 11:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】澳洲地產商VIMG申請上市　80後CEO 28歲創立

新股IPO 10:32 2022/12/16

分享：

分享：

【新股IPO】澳洲地產商VIMG申請上市　80後CEO 28歲創立

澳洲地產商VIMG 12月15日遞交上市申請，保薦人為化勁融資，整體協調人為華金證券國際。VIMG集中於於悉尼、 墨爾本及布里斯班等澳洲首府城市，開發住宅或零售單位供出售。

VIMG由現年39歲的姜毅於2011年創立，他現為公司董事會主席兼CEO。招股文件指，姜毅成立集團之前曾任Austar集團旗下一間公司的董事總經理，透過不同項目實體參與多個物業開發項目，於2011年創業。除了VIMG外，他2020年創立醫療保健科技公司Easy Care Technology Pty Ltd。

姜毅於2006年4月獲得澳大利亞La Trobe University國際商務學士學位，2016年獲及中國長江商學院的高級 管理人員工商管理碩士學位。

VIMG 上財年收入按年增93%

截至6月底財年，集團收益按年增93%至8577.9萬澳元，主要由於期內有向第三方出售Oakleigh South及 Kemps Creek （Mamre Road Land）土地產生收入7850萬澳元；利潤則跌36%至1805.1萬澳元，當中2021財年涉出售投資物業收益3461.2萬澳元。

截至9月30日，VIMG物業開發土地儲備總量為44,476平方米，包括已出售但未交付的已竣工物業3,535平方米、可供出售的已竣工物業1,263平方米、開發中物業28,827平方米及持作未來開發物業10,851平方米。

VIMG指出，澳洲房地產市場屬高度分散行業，截至8月底於澳洲證交所上市公司共76家，收益佔市場規模少於1%。

VIMG預計集資額將作收購於業務開發相關地塊，為物業開發成本提供資金，及一般營運用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

相關文章：

【新股IPO】吉利已向美證交會遞表將極氪分拆赴美上市　集團：為極氪提供進入股權及債權資本市場機會

【新股IPO】曹操出行擬最快明年4月遞表　傳已選農銀、美銀和華泰安排IPO

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
海外物業 港股 地產 IPO 集資

上一篇文章

【復星系】復星旗下Lanvin Group在美SPAC上市首日上演過山車　先爆炒1.3倍再倒跌兩成收市

下一篇文章

【新股IPO】星空華文6698及GUANZE 2427孖展暫約500萬元、均未獲足額認購　一文看清所有新股認購表現（附表）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【最優惠利率】儲局加息0.5厘　香港銀行勢跟加P　0.25厘機會高
【最優惠利率】儲局加息0.5厘　香港銀行勢跟加P　0.25厘機會高
【證監會一姐】梁鳳儀接替歐達禮　成為證監會首位女CEO（第二版）
【證監會一姐】梁鳳儀接替歐達禮　成為證監會首位女CEO（第二版）
【香港加息】滙豐上調港元最優惠利率（P）0.25厘　至5.625厘　每百萬樓按供款增多少？（第二版）
【香港加息】滙豐上調港元最優惠利率（P）0.25厘　至5.625厘　每百萬樓按供款增多少？（第二版）
【香港加息】東亞、渣打、中銀香港、恒生等多家銀行上調最優惠利率0.25厘　各行加P詳情一文睇晒
【香港加息】東亞、渣打、中銀香港、恒生等多家銀行上調最優惠利率0.25厘　各行加P詳情一文睇晒
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌105點　阿里美股低港2.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌105點　阿里美股低港2.4%（不斷更新）
【美股收市】全球衰退憂慮加深 道指瀉764點 納指挫3.2%
【美股收市】全球衰退憂慮加深 道指瀉764點 納指挫3.2%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款