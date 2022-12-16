▲ 【新股IPO】澳洲地產商VIMG申請上市 80後CEO 28歲創立

澳洲地產商VIMG 12月15日遞交上市申請，保薦人為化勁融資，整體協調人為華金證券國際。VIMG集中於於悉尼、 墨爾本及布里斯班等澳洲首府城市，開發住宅或零售單位供出售。

VIMG由現年39歲的姜毅於2011年創立，他現為公司董事會主席兼CEO。招股文件指，姜毅成立集團之前曾任Austar集團旗下一間公司的董事總經理，透過不同項目實體參與多個物業開發項目，於2011年創業。除了VIMG外，他2020年創立醫療保健科技公司Easy Care Technology Pty Ltd。

姜毅於2006年4月獲得澳大利亞La Trobe University國際商務學士學位，2016年獲及中國長江商學院的高級 管理人員工商管理碩士學位。

VIMG 上財年收入按年增93%

截至6月底財年，集團收益按年增93%至8577.9萬澳元，主要由於期內有向第三方出售Oakleigh South及 Kemps Creek （Mamre Road Land）土地產生收入7850萬澳元；利潤則跌36%至1805.1萬澳元，當中2021財年涉出售投資物業收益3461.2萬澳元。

截至9月30日，VIMG物業開發土地儲備總量為44,476平方米，包括已出售但未交付的已竣工物業3,535平方米、可供出售的已竣工物業1,263平方米、開發中物業28,827平方米及持作未來開發物業10,851平方米。

VIMG指出，澳洲房地產市場屬高度分散行業，截至8月底於澳洲證交所上市公司共76家，收益佔市場規模少於1%。

VIMG預計集資額將作收購於業務開發相關地塊，為物業開發成本提供資金，及一般營運用途。

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記者：宋佩恩