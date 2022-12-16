▲ 【新股IPO】BOSS直聘2076以介紹方式雙重主要上市 預計下周四登陸港股

BOSS直聘 （02076） 以介紹方式在港主板雙重主要上市，每手100股，預計在下周四（12月22日）上市。

公司上半年總收入按年升15%至22.5億元人民幣，並扭虧為盈賺8032.1萬元人民幣。按2021年及截至2022年上半年的平均月活躍用戶和線上招聘收入計，公司是中國最大的線上招聘平台。

按今年上半年的線上招聘收入計，公司於線上招聘行業的市場份額為6.1%，為線上招聘平台中最高，而平均月活躍用戶達25.9百萬。

公司已向香港聯交所上市委員會申請批准股份上市及買賣，包括已發行A類普通股、根據股份激勵計劃將予發行的A類普通股、因按一換一基準轉換B類普通股而可予發行的A類普通股。聯席保薦人為摩根士丹利及高盛。

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編輯：姚卓然