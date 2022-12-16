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【港股市況】ATM向下、阿里巴巴跌2%　藥明生物升逾2%　恒指低開24點（不斷更新）

股市 09:42 2022/12/16

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港股市況不斷更新

美股下挫，港股輕微低開。ATM向下，阿里巴巴 （09988） 跌2%，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌1%，藥明生物 （02269） 升逾2%，恒生指數低開24點，開報19343點，科指跌0.3%，報4123點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：42】教育股又上，光正教育 （06068） 、思考樂教育 （01769） 、成實外教育 （01565） 分別升逾一成。

【09：40】山東新華製藥 （00719） 逆市再升逾6%，高見13.34元。

【09：36】港股開市後跌近150點，報19219點，跌149點，科指跌1.6%，報4069點。

【09：33】遠洋集團 （03377） 以54.65億元人民幣分期出售從事成都遠洋太古里50%股權予太古地產 （01972） ，料收益約13.87億元。遠洋集團股價早段升近14%，高見1.19元。

【太古地產】太古地產以55.5億元人民幣收購「成都遠洋太古里」餘下股權

【09：30】內房股向上，碧桂園 （02007） 早段升4%，高見2.81元。雅居樂 （03383） 升逾2%。另外，中海外 （00688） 升0.5%，潤地 （01109） 、龍湖 （00960） 升1%。

【內房危機】雅居樂核數師羅兵咸永道辭任　安永接手

【09：21】ATM向下，阿里巴巴 （09988） 跌2%，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌1%，藥明生物 （02269） 升逾2%，恒生指數低開24點，開報19343點，科指跌0.3%，報4123點。

【09：15】【新股IPO】BOSS直聘2076以介紹方式雙重主要上市　預計下周四登陸港股

【09：13】期指開報19339點，跌54點。

【08：55】恒指黑期跌約32點，報19319點，道指期貨升3點，報33439點。

【08：41】【藥明生物】藥明生物：完成美國現場最終用戶訪問　上海子公司獲從「未經核實名單」移除

【08：12】【中港通關】李家超：明年與內地有可能實現通關　再增「健康驛站」名額至2500個

【08：12】【中概股審計】美國PCAOB：首次能對中資企業進行審查　中方期待與美方推進今後審計監管合作（第二版）

【08：01】【新股IPO】康灃生物6922今日起招股　入場費約3818元

【07：52】【新股IPO】奶牛牧場運營商澳亞集團2425今日起招股　一手入場費約7071元

【07：45】港股ADR收報19194點，跌173點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報46.62元，較港收市價低0.58元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報314.3元，較港收市價低3.3元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.82元，較港收市價低2.08元或2.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局預料利率峰值高於市場預期，加上美國多項最新數據顯示經濟顯著放緩增長，11月先期零售銷售按月跌0.6%，遠低於預期跌0.2%，反映消費意慾逐漸降溫。投資者對經濟衰退的擔憂加劇，拖累美股大跌，道指最多瀉950點。道指收跌764點，報33202點；標指跌99點，報3895點；納指跌360點或3.23%，報10810點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌105點　阿里美股低港2.4%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】君實生物、中銀香港、九毛九

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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【太古地產】遠洋集團大升13%　太古地產以55.5億元人民幣收購「成都遠洋太古里」餘下股權
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