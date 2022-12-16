【港股市況】內房造好　碧桂園、龍湖升半成　再炒通關憧憬、恒指倒升200點（不斷更新）

上一篇文章
【Bitcoin ETF】南方東英比特幣、以太幣期貨ETF首掛 起始吸資5.7億港元、提價格「歸零」風險 港交所表示歡迎
美股下挫，港股輕微低開。ATM向下，阿里巴巴 （09988） 跌2%，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌1%，藥明生物 （02269） 升逾2%，恒生指數低開24點，開報19343點，科指跌0.3%，報4123點。
【11：12】重磅傳統藍籌個別發展，滙豐 （00005） 逆市偏軟跌0.5%，友邦 （01299） 跌0.7%，中移動 （00941） 升0.8%，港交所 （00388） 升0.7%。
【11：06】【中概股審計】瑞信：美PCAOB調查結果掃除中概股退市風險 稱估值折讓問題逐漸消散、中概股擁吸引的風險回報
【11：02】阿里巴巴 （09988） 最新升逾3%，高見88.75元。
【11：02】藥明生物 （02269） 升幅擴大至逾7%，高見52.3元。
【10：56】新華製藥 （00719） 愈升愈有，股價升逾21%，高見15元。
【10：52】吉利 （00175） 升幅擴大至逾5%，高見12.76元。
【10：46】莎莎 （00178） 升半成，六福 （00590） 升逾2%，周大福 （01929） 升0.3%。
【10：43】阿里巴巴 （09988） 轉升2%，騰訊 （00700） 升0.8%，美團 （03690） 升0.5%。
【10：38】有報道指香港與內地預計將於下月全面通關，大市升幅擴大至200點。
【中港通關】李家超：明年與內地有可能實現通關 高鐵據報1月初恢復服務
【10：34】大市升幅擴大至約127點，報19496點，科指升0.7%，報4166點。
【10：32】【新股IPO】澳洲地產商VIMG申請上市 80後CEO 28歲創立
【10：29】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾3%，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 升半成，雅居樂 （03383） 升2%。
【10：21】大市轉升，恒指最新升約13點，報19381點，科指跌0.4%，報4118點。
【10：13】中芯 （00981） 跌逾2%，華虹半導體 （01347） 跌4%，晶門半導體 （02878） 跌逾3%，ASM太平洋 （00522） 跌逾7%。
【10：10】恒指低位反彈百點，跌幅略收窄至約130點，報19238點，今早曾低見19130點，科指跌1.4%，報4078點。
【10：04】吉利 （00175） 逆市靠穩升0.2%，比亞迪 （01211） 跌1%，長汽 （02333） 跌0.8%，廣汽 （02238） 跌0.2%。
【09：56】大市跌幅擴大至近200點，報19170點，跌197點，科指跌1.9%，報4058點。
【09：55】【Bitcoin ETF】南方東英比特幣、以太幣期貨ETF首掛 起始吸資5.7億港元、提價格「歸零」風險
【09：54】山東新華製藥 （00719） 升幅擴大至一成，高見13.68元。
【09：48】美團 （03690） 開市後跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾1%，京東 （09618） 跌近1%。
【09：42】教育股又上，光正教育 （06068） 、思考樂教育 （01769） 、成實外教育 （01565） 分別升逾一成。
【09：40】山東新華製藥 （00719） 逆市再升逾6%，高見13.34元。
【09：36】港股開市後跌近150點，報19219點，跌149點，科指跌1.6%，報4069點。
【09：33】遠洋集團 （03377） 以54.65億元人民幣分期出售從事成都遠洋太古里50%股權予太古地產 （01972） ，料收益約13.87億元。遠洋集團股價早段升近14%，高見1.19元。
【太古地產】太古地產以55.5億元人民幣收購「成都遠洋太古里」餘下股權
【09：30】內房股向上，碧桂園 （02007） 早段升4%，高見2.81元。雅居樂 （03383） 升逾2%。另外，中海外 （00688） 升0.5%，潤地 （01109） 、龍湖 （00960） 升1%。
【09：21】ATM向下，阿里巴巴 （09988） 跌2%，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌1%，藥明生物 （02269） 升逾2%，恒生指數低開24點，開報19343點，科指跌0.3%，報4123點。
【09：15】【新股IPO】BOSS直聘2076以介紹方式雙重主要上市 預計下周四登陸港股
【09：13】期指開報19339點，跌54點。
【08：55】恒指黑期跌約32點，報19319點，道指期貨升3點，報33439點。
【08：41】【藥明生物】藥明生物：完成美國現場最終用戶訪問 上海子公司獲從「未經核實名單」移除
【08：12】【中港通關】李家超：明年與內地有可能實現通關 再增「健康驛站」名額至2500個
【08：12】【中概股審計】美國PCAOB：首次能對中資企業進行審查 中方期待與美方推進今後審計監管合作（第二版）
【08：01】【新股IPO】康灃生物6922今日起招股 入場費約3818元
【07：52】【新股IPO】奶牛牧場運營商澳亞集團2425今日起招股 一手入場費約7071元
【07：45】港股ADR收報19194點，跌173點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報46.62元，較港收市價低0.58元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報314.3元，較港收市價低3.3元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.82元，較港收市價低2.08元或2.4%。
【07：30】聯儲局預料利率峰值高於市場預期，加上美國多項最新數據顯示經濟顯著放緩增長，11月先期零售銷售按月跌0.6%，遠低於預期跌0.2%，反映消費意慾逐漸降溫。投資者對經濟衰退的擔憂加劇，拖累美股大跌，道指最多瀉950點。道指收跌764點，報33202點；標指跌99點，報3895點；納指跌360點或3.23%，報10810點。
責任編輯︰梁浩碩