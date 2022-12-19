【開市追揸沽】中央經濟工作會議怎解讀 騰訊再遭減持點部署（歡迎觀眾問股）

中央經濟工作會議12月15日至16日在北京舉行，會議當中提出明年要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極財政政策及穩健貨幣政策，加大宏觀政策調控力度，將恢復及擴大消費擺在優先位置。另外，針對「爛尾樓」現象，會議當中亦提到要確保房地產市場平穩發展。中央經濟工作會議怎解讀？對中港股市有多大提振作用？另一方面，騰訊（0700）再遭到大股東﹑南非傳媒巨企Naspers旗下Prosus減持，最新持股量降至26.99%。據港交所（0388）權益披露資料顯示，Prosus在12月13日於場內以每股均價320.028元，出售99.3萬股騰訊，套現3.18億元。騰訊上周五收報316.8元，跌0.3%，騰訊股價將受甚麼程度影響？短中長綫追揸沽策略該如何部署？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》陪你開市。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

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責任編輯：葉淼