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【中港通關】李家超：明年與內地有可能實現通關　再增「健康驛站」名額至2500個

Hot Talk 08:28 2022/12/16

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【中港通關】李家超：明年與內地有可能實現通關　再增「健康驛站」名額至2500個

市場盛傳中港最快可於明年1月上旬實施中港通關，行政長官李家超昨（15日）晚分別在個人社交媒體Facebook和微博發文指，明年與內地有可能實現通關，但在正式通關前，政府希望透過增加入境深圳的「健康驛站」配額和早前調整跨境貨車「點對點」運輸模式等安排，按部就班地恢復兩地往來。

李家超表示，早前他已在官方會議中向深圳市政府表達希望增加「健康驛站」名額的要求，而有關名額繼上周增加1,000個後，昨天已再增加500個至每日2,500個。

另外除了「健康驛站」，為照顧部分急需返回内地的人士，深圳市政府早前特別增設人文關懷通關名額，當中包括70歲或以上長者、在港無監護人的14歲或以下兒童、孕婦及其陪護人員等八類特殊人士。

他十分歡迎及感謝廣東省政府和深圳市政府的安排，期待兩地繼續增加經濟活動和人文交流，逐步邁向通關。

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

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編輯：姚卓然

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