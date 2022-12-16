【新股IPO】康灃生物6922今日起招股　入場費約3818元

▲ 【新股IPO】康灃生物6922今日起招股 入場費約3,818元

中國醫療器械公司康灃生物 （新上市編號：06922） 今日起至下周三（21日）招股，發售價為18.9元，每手200股，入場費為3,818.1元，料集資約1.4億元，預計12月30日正式上市。

公司擁有兩款核心產品，即膀胱冷凍消融系統及內鏡吻合夾。膀胱冷凍消融系統是中國獲批准商業化專門用於治療膀胱癌的冷凍治療器械。內鏡吻合夾是一種用於消化道軟組織閉合治療的吻合夾，其為中國獲批商業化的超級範圍夾之一。另外，公司的四款管線產品（包括兩款核心產品，以及正在進行註冊申請的心臟冷凍消融系統和在臨床試驗階段的Cryofocus冷凍消融系統已獲國家藥監局或其省級對應機構認可為「創新醫療器械」。

截至8月31日止八個月，康灃生物收入按年增長36%至1643.1萬元人民幣，虧損收窄至5974.4萬元人民幣。公司已設立兩個生產基地（一個位於寧波市及另一個位於上海市），並擁有一支具備117名生產人員的隊伍。

公司是次全球發售的發售1,111萬股H股，香港公開發售部分佔一成。花旗及華泰國際為聯席保薦人。

公司指，所得款項淨額擬73.9%用於研發活動、商業推廣及製造核心產品，其中58.2%將用於為膀胱冷凍消融系統的研發活動、商業推廣（包括銷售及營銷）及製造提供資金；而20%用於目前產品管線的其餘14項產品及在研產品的研發活動、註冊備案、計劃商業推廣及製造。

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編輯：姚卓然