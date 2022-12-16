▲ 【新股IPO】奶牛牧場運營商澳亞集團2425今日起招股 一手入場費約7071元

澳亞集團 （新上市編號︰02425） 今日（16日）起至21日招股。內地五大奶牛牧場運營商之一澳亞集團AustAsia計劃發行3064萬股股份，一成於香港作公開發售，澳亞集團發售價將不會超過每股7元，集資最多2.14億元，每手1,000股，一手入場費7070.55元。澳亞集團預期將於12月30日掛牌，中金公司及DBS為聯席保薦人。

澳亞集團主要業務分部分別為原料奶業務及肉牛業務，在中國擁有及經營10個奶牛牧場，及2個肉牛飼養場，客戶包括蒙牛、光明、明治、君樂寶、新希望乳業、佳寶、卡士、元氣森林、簡愛、左庭右院等。

上半年持續經營業務的收入按年增長15.4%至2.78億美元，經調整純利則按年減少51.9%至4130萬美元。

所得款項淨額擬用於為醇源牧場4建造牧場設施及購買設備，建設預計將於2023年4月開始動工，並預計可於2024年11月前達到全面產奶規模。

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責任編輯︰梁浩碩