【未來企業家】調查：內地擁最年輕家族企業　最年青行政總裁

畢馬威私人和家族企業與跨代創業成功實踐全球研究計劃（STEP Project Global Consortium）發表題為《培育未來企業家領袖》的研究報告，在受調查的全球地區中，中國內地擁有最年輕的家族企業及最年青的業界行政總裁。



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此外，約3分之2的中國内地家族企業由第一代人管理，而比例相若的香港家族企業已開始由第二代人管理。報告亦指出，超過一半（58%）的受訪香港企業由多代人參與經營，遠遠高於全球35%的平均水平。

為研究中國的情況，報告採納了184位公司總部設在中國的家族企業領袖的調查分析編撰而成，其中126名家族企業領袖位於内地，58名家族企業領袖則在香港。

年輕CEO群體 應完善個人領導風格

受訪內地企業平均擁有22.7年歷史，而全球企業的平均則為44.2年。另外，内地行政總裁的平均年齡為47.4歲，較全球平均年齡52.4歲年輕。內地的家族企業擁有全球最年輕的行政總裁群體，他們更傾向於承擔風險並實行較專制的領導風格。畢馬威中國私人和家族企業服務主管合夥人楊嘉燕女士表示：，中國內地的年輕行政總裁可能正在模仿上一代的領導風格。事實上，中國內地的家族企業領袖應該考慮如何完善自己的領導風格。

然而，内地家族企業這些領先世界的特質並沒有完全轉化為財務和非財務業績，這表明這些企業家有必要加強對家族擁有權的情感價值。此外，與其他地區相比，内地和香港的受訪家族企業顯示出較低的「社會情感財富」（即推動家族實現其目標的無形能量）水平。

香港家族企業需設家族委員會

由於香港家族企業的經營歷史相對較長，而且企業規模較大，因此有極高比例（81%）的企業設有正式的董事會。儘管平均而言香港不同家庭成員的所有權比較分散，但只有一小部分家庭（9%）設有家族委員會。

畢馬威中國私人和家族企業服務家族諮詢合夥人李文傑表示，希望更多家族企業能夠制定更完善的家族管治架構，例如建立家族委員會以決定家族重要策略，有助於將家族成員的個人目標和利益與家族企業相協調，避免家族成員在董事會會議上表達個人意見及家族的問題而衍生複雜的討論。

責任編輯：楊嘉軒



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