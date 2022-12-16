【太古地產】遠洋集團大升13%　太古地產以55.5億元人民幣收購「成都遠洋太古里」餘下股權

▲ 【太古地產】太古地產以55.5億元人民幣收購「成都遠洋太古里」餘下股權

太古地產 （01972） 公布，將以總額55.5億元人民幣向遠洋集團 （03377） 收購「成都遠洋太古里」的餘下50%權益，令項目成為太古地產全資附屬項目。

遠洋集團大升12.9%，報1.14元。而太古地產則跌0.7%，報19.48元。

成都遠洋太古里現由由太古地產及遠洋集團共同持有，各擁有一半的權益。太古地產稱，交割程序將分為三個階段：

交割程序 現金代價（人民幣） 權益 第一階段 10億元 太古里的15%權益 第二階段 5900萬元 太古里物管集團的 35% 權益 第三階段 44.91億元 太古里物控集團的 35% 權益

太古地產表示，第一階段會在短期內完成，而第二、第三階段則會同時期進行，若在明年4月底未能完成第三階段，雙方都可以單方面終止協議。

成都遠洋太古里於成都市錦江區，2015年開幕，以零售為主導的綜合發展項目，其總樓面面積約為160萬平方尺，主要包括一個開放式及街區式的購物中心及一間附設服務式住宅的精品酒店。

太古地產稱，項目2021年度租戶零售額較2015年錄得5倍增長，相信收購項目餘下之50%權益有利於公司獲得即時的收入增值。

太古地產行政總裁彭國邦表示，公司今年公佈未來十年於核心市場投放1000億港元的投資計劃，當中一半用於中國內地市場，拓展「太古里」及「太古滙」品牌。 這次收購為該項發展計劃的重要部份，彰顯太古地產對投資中國內地市場的長遠承諾及信心。

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編輯：伍鍵文