【中概股審計】美國PCAOB：首次能對中資企業進行審查　會財局：本港擁會計專業獨立監管制度（第三版）

▲ 美國PCAOB：首次能對中資企業進行審查

市場憧憬美國對中概股審計將迎來尾聲，外電報道，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）表示，已完全取得對中資公司審查及調查的權限，為史上第一次。 中證監 歡迎美國監管機構基於監管專業考慮重新作出的認定，在總結前期合作經驗的基礎上繼續推進今後年度審計監管合作，共同營造更加穩定、可預期的國際監管環境，依法維護全球投資者合法權益。。

中證監又指，中方 一貫主張通過監管合作機制解決跨境上市審計監管問題，實踐證明只要雙方秉持相互尊重、專業務實的合作精神，一定能夠找到一條符合各自法律和監管要求的可行合作路徑。

KPMG、PWC協助審計工作

外電報道，PCAOB指，挑選了兩間會計師行協助審計工作，分別是中國的畢馬威（KPMG Huazhen LLP）及香港的羅兵咸永道（PricewaterhouseCoopers）。

PCAOB在今年8月與中國證監會達成協議，簽署審計監管合作協定，並達成為期7周的檢查。此前外電引述消息指，在為期7周的檢查，美國官員已輕易訪問到他們要求的所有訊息。

PCAOB 全面訪問中國審計工作底稿的權利，並且有權從中國的審計公司員工那裡獲取證詞，並自行決定選擇進行審計的公司。

會財局：本港擁會計專業獨立監管制度

會計及財務匯報局強調，香港的金融監管體系與國際接軌且穩健，包括擁有一個會計專業的獨立監管制度。自2019年10月以來，會財局一直致力提高香港上市實體的財務匯報質素，使財務匯報質素得以持續改善。香港的財務匯報質素與其他主要國際金融中心看齊。

作為會計專業的獨立監管機構，會財局將繼續在維持財務匯報質素和保障公眾利益方面發揮關鍵角色，以鞏固香港作為首屈一指的國際金融中心的地位。

（第二版加入中方回應、第三版加入會財局回應）

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編輯：袁諾曦