【中概股審計】美國PCAOB：首次能對中資企業進行審查　中方期待與美方推進今後審計監管合作（第二版）

▲ 美國PCAOB：首次能對中資企業進行審查

市場憧憬美國對中概股審計將迎來尾聲，外電報道，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）表示，已完全取得對中資公司審查及調查的權限，為史上第一次。 中證監 歡迎美國監管機構基於監管專業考慮重新作出的認定，在總結前期合作經驗的基礎上繼續推進今後年度審計監管合作，共同營造更加穩定、可預期的國際監管環境，依法維護全球投資者合法權益。。

中證監又指，中方 一貫主張通過監管合作機制解決跨境上市審計監管問題，實踐證明只要雙方秉持相互尊重、專業務實的合作精神，一定能夠找到一條符合各自法律和監管要求的可行合作路徑。

外電報道，PCAOB指，挑選了兩間會計師行協助審計工作，分別是中國的畢馬威（KPMG Huazhen LLP）及香港的羅兵咸永道（PricewaterhouseCoopers）。

PCAOB在今年8月與中國證監會達成協議，簽署審計監管合作協定，並達成為期7周的檢查。此前外電引述消息指，在為期7周的檢查，美國官員已輕易訪問到他們要求的所有訊息。

PCAOB 全面訪問中國審計工作底稿的權利，並且有權從中國的審計公司員工那裡獲取證詞，並自行決定選擇進行審計的公司。

（第二版加入中方回應）

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編輯：袁諾曦