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【中概股審計】美國PCAOB：首次能對中資企業進行審查　中國金龍指數曾升逾2%

股市 23:08 2022/12/15

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美國PCAOB：首次能對中資企業進行審查

市場憧憬美國對中概股審計將迎來尾聲，外電報道，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）表示，已完全取得對中資公司審查及調查的權限，為史上第一次。

納斯達克中國金龍指數於美股早段曾升2.5%，高見7119點，但隨美股及歐股跳水，金龍指數升轉跌，現跌0.5%。部份中概股逆市升，小鵬（美：XPEV）曾升逾6%，現升逾1%，阿里巴巴（美：BABA）亦曾一度升逾3%，但現轉跌0.6%。

PCAOB指，挑選了兩間會計師行協助審計工作，分別是中國的畢馬威（KPMG Huazhen LLP）及香港的羅兵咸永道（PricewaterhouseCoopers）。

PCAOB在今年8月與中國證監會達成協議，簽署審計監管合作協定，並達成為期7周的檢查。此前外電引述消息指，在為期7周的檢查，美國官員已輕易訪問到他們要求的所有訊息。

PCAOB 全面訪問中國審計工作底稿的權利，並且有權從中國的審計公司員工那裡獲取證詞，並自行決定選擇進行審計的公司。

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編輯：袁諾曦

中國證監會 羅兵咸永道 畢馬威 會計師行

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