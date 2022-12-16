【著數優惠】火雞以外聖誕派對必備食品! 6 大酒店出品限定聖誕蛋糕 低至$268就食到

還有一個多星期就到聖誕節，聖誕派對除了火雞之外，聖誕蛋糕也是重要的食品，為派對添上更濃厚節日氣氛。但未有心水買哪款蛋糕， KKday最近就推出多款酒店出品的聖誕蛋糕，最平268元就買到。

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1. 【蛋糕外賣優惠】銅鑼灣柏寧酒店｜Ebb & Flow 大堂酒廊

創意無限的糕餅大廚不斷創新，以新鮮原料及新制法烘焙蛋糕甜點,深受顧客的肯定與喜愛。

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聖誕迷你蛋糕組合（6 件）

KKday 優惠：278元（原價：348元）優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/113704?cid=14145

包括聖誕小樹（青檸芒果味）、朱古力聖誕老人及 4 件當日精選迷你蛋糕(如巴斯克焦香北海道芝士、拿破崙、粟子撻等）

聖誕馴鹿意大利芝士蛋糕

KKday 優惠：348元（原價：435元）

換領日期：即日至12月31日

取貨時間：上午 11 時至晚上 8 時

地點：香港銅鑼灣告士打道 310 號 G 樓

2. 【酒店蛋糕外賣自取】 Palm Court 廷廊｜磅裝蛋糕、聖誕節慶蛋糕及甜點｜香港朗廷酒店 The LangHam, Hong Kong

倫敦朗廷酒店內的廷廊於 1865 年率先推出英式下午茶，並因而聲名大噪。香港朗廷酒店的廷廊延續 150 多年來的瑰麗傳奇，特以清幽典雅的裝潢，加上天然石材地板和上漆木柱，巧妙地襯托酒店大堂，營造出傳統而高貴的英倫氛圍。 才華橫溢的行政糕餅總廚Chef Tin 精心創作的一系列別緻特色蛋糕，從材料到包裝均一絲不苟，讓人賞心悅目，為您的特別時刻錦上添花。

聖誕節慶蛋糕及甜點

KKday 優惠：318元起 優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/136038?cid=14145

可選：聖誕老人造型（啫喱豆、朱古力）、珍珠禮物造型（啫喱豆、朱古力珍珠）、聖

誕樹造型（啫喱豆、朱古力珍珠）、聖誕樹頭蛋糕（朱古力慕斯、栗子忌廉、朱古力沙

赫海綿蛋糕）、意大利聖誕麵包

換領日期：即日至 2022 年 12 月 31 日

地址：香港九龍尖沙咀北京道 8 號香港朗廷酒店大堂



3. 【酒店蛋糕外賣自取優惠】COCO｜香港美麗華酒店

COCO 聖誕甜點

KKday 優惠：52元 起（原價：58元起）優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/131698?cid=14145

可選：平安夜樹幹蛋糕 950 克、聖誕閃電泡芙 85 克、聖誕派對禮「蜜」盒、傳統沙赫蛋糕 850 克、迷你傳統沙赫蛋糕 100 克、傳統林茲蛋糕 700 克、意大利聖誕乾果麵包300 克、德國聖誕麵包 250 克、迷你薑餅屋 450 克

地址：尖沙咀彌敦道 118-130 號 Mira Place, The Mira Hong Kong 地下大堂

領取時間：11:00-20:00

【職場熱話】老細派聖誕禮物 員工開箱一睇 唔知好嬲定好笑 網民竟問：仲請唔請人呀？，詳見【下一頁】



4. 【酒店蛋糕外賣自取優惠】港島海逸君綽酒店蛋糕

Harbour Grand Café 呈獻多達 12 款精美蛋糕，包括榮獲 2019 年度香港國際美食大賽金獎得主 - 焙茶柚子朱古力慕斯蛋糕，不要錯過這個蛋糕巡禮!

12 月期間限定 － 74% 濃朱古力樹頭蛋糕 (1 磅)

KKday 優惠：358元（原價：398元） 優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/122072?cid=14145

蛋糕選擇

KKday 優惠：340元起（原價：378元起）

可選：低糖草莓蛋糕 (1 磅) 、百利甜酒咖啡焦糖蛋糕 (1 磅)、 櫻桃酒黑森林蛋糕 (1磅) 、巴斯克芝士蛋糕 (1 磅) 、大吉嶺茶配檸檬柚子蛋糕 (1 磅) 、 2019 年度香港國際美食大賽金獎得主焙茶柚子朱古力慕絲蛋糕 (1 磅) 、芒果拿破崙蛋糕 (1 磅) 、 D24 榴槤忌廉蛋糕 (1 磅) 、海洋忌廉蛋糕 (1 磅) 、 獨角獸士多啤梨蛋糕 (1 磅) 、芒果斑蘭黑糯米蛋糕(1 磅)

換領日期：即日至 2022 年 12 月 31 日 (需於四十八小時前預訂)

地址：港島海逸君綽酒店

5. 【酒店蛋糕外賣自取優惠】尖沙咀凱悅酒店

咖啡廳呈獻一系列招牌蛋糕及法式千層酥，備經典及本土口味，為您的親友至愛帶來驚喜。 由酒店首席餅師 Gary Lau 精心設計，以新鮮的材料製作多款精緻美味的蛋糕及法式千層酥系列是讓您為親友至愛送上驚喜的理想選擇。

精選蛋糕｜外賣自取

KKday 優惠：268元起 優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/127260?cid=14145

可選：紐約芝士蛋糕（1 磅）、草莓拿破崙（1 磅）、美國核桃批（750 克）、聖誕樹頭蛋糕（800 克）、栗子蛋糕（750 克）、 聖誕紅絲絨蛋糕（750 克）、白色聖誕鮮莓蛋糕（800 克）、 黑森林千層酥（700 克）、 巴斯克冧酒提子芝士蛋糕（850 克）

提取地點：香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層咖啡廳

提取時間：11am - 8pm

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6. 【酒店蛋糕外賣自取優惠】九龍酒店蛋糕

九龍酒店 The Kowloon Hotel 咖啡閣推介多款精選蛋糕，一齊享受蛋糕的滋味！

精選蛋糕

KKday 優惠：310元起（原價：396元起） 優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/123340?cid=14145

可選：藍莓芝士 、伯爵茶熱情果 、黑森林 、北海道忌廉士多啤梨 、北海道忌廉鮮果、咖啡綠茶歌劇院、特濃朱古力三重奏 、芒果栗子、士多啤梨拿破崙 、鮮果拿破崙 、芒果拿破崙 、生酮朱古力杏仁 、生酮椰子千層餅

可免費提供祝福語朱古力牌（最多可填 8 個中文字或 20 位英文字母）

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責任編輯：陳詠妍