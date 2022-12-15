【美國經濟】 降幅超出市場預期 美國11月零售銷售下滑0.6%

美國商務部周四（15日）公布11月零售銷售數據降幅超過預期，在10月數據飆升後按月下跌0.6%。

另外，在不包括汽車、汽油、建築材料及食品服務的核心零售額最新數據，11月數據亦下跌0.2%，10月數據由增長0.7%被下修至0.5%。

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數據指，通脹率以及利率上升正在壓縮家庭預算，由於勞動市場仍較強勁，消費者支出亦保持韌性。另外，美國消費者亦一直以儲蓄購買商品，10月的美國民眾儲蓄率已降至2.3%，為2005年7月以來的最低水平。



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記者：何珊如