【全球加息】全球通脹持續高企 美英歐相繼加息0.5厘

面對全球通脹，美國聯儲局、英國央行以及歐洲央行於周四（15日）先後加息0.5厘。



聯儲局是次加息符合市場預計，放慢加息步伐並將聯邦基金利率加到4.25至4.5厘區間。主席鮑威爾表示在通脹下降至2%前，並不會考慮減息。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

英國方面，是次加息步伐亦有所放緩，11月消費者物價指數（CPI）亦放緩至10.7%，雖或見頂但仍高企，英國央行表示正試圖將通脹率拉回目標的2%水平。

歐洲方面，歐洲央行預計，歐元區經濟將在今年第四季和明年第一季陷入萎縮，未來加息路徑亦將取決於未來的經濟數據。

同場加映：【iM定存攻略】大行推半年5厘港元定期

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：何珊如