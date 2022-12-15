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【全球加息】全球通脹持續高企 美英歐相繼加息0.5厘

環球政經 22:30 2022/12/15

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面對全球通脹，美國聯儲局、英國央行以及歐洲央行於周四（15日）先後加息0.5厘。

聯儲局是次加息符合市場預計，放慢加息步伐並將聯邦基金利率加到4.25至4.5厘區間。主席鮑威爾表示在通脹下降至2%前，並不會考慮減息。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

英國方面，是次加息步伐亦有所放緩，11月消費者物價指數（CPI）亦放緩至10.7%，雖或見頂但仍高企，英國央行表示正試圖將通脹率拉回目標的2%水平。

歐洲方面，歐洲央行預計，歐元區經濟將在今年第四季和明年第一季陷入萎縮，未來加息路徑亦將取決於未來的經濟數據。

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記者：何珊如

 

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減息 英國 美國 歐洲央行 鮑威爾 歐元 CPI 通脹 議息 貨幣政策

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