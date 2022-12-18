【宏觀術數@iM網欄】冬至星盤預測 2023首季經濟

踏入12中旬，聖誕燈飾亮起，亦是時候檢視冬至星盤。今年冬至節為12月22日，傳統術數和星占都很重視冬至時刻，認為對未來幾個月，甚至新一年都有重要啟示，這是由於「冬至一陽生」，是陰氣去到極致，陽氣重新啟動的時刻。故此，西方一直有人認為聖誕節由來，和冬至「重生」後3天，象徵死後3天重生有關連。中國術數「奇門遁甲」亦特別重視易經陰和陽進退盈虛，要訣《煙波釣叟歌》首兩句便是「陰陽順逆妙難窮，二至還鄉一九宮」，「二至」即冬至和夏至兩個節氣，「一、九宮」便是子和午二個宮位，代表著陰和陽、南和北兩極。

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以今周香港新聞來說，國內和本地均先後放緩鬆綁一些防疫措施和旅客來港的隔離限制，旅遊業界固然展望樂觀，社會各界也預期未來通關在望，應該會對消費與及工商貿易、貨物運輸等行業都有較佳影響。冬至星盤又有否反影出明年第一季會有明顯逆轉呢？

香港冬至星盤主星木星恰好落於地產宮位，並和海王星相逢於宮內。木星帶有樂觀和利好心態，而海王星則帶來虛幻膨脹等意象，似乎也反影出人心容易有比實際看得更好的情況。於市場也容易代表會有短時間的升幅但容易缺乏支持。這說法亦因為木星正好提前進入白羊座，正好和冬至星盤太陽構成不良干擾互動，暗示着樓市可能仍會受到主要領導者政策影響下，較中長綫未能過份樂觀，只有較短暫上升波幅而己。

同時間，影響本地經濟金融的宮位，宮首恰好遇上金星，算是屬於稍為利好的星象，正配合防疫政策稍緩可能帶來飲食消費增長。但必須注意宮內主要星象為冥王星直接受月孛星準確衝擊，稍後在金融投資市場可能會有強硬監管政策出台或某些重要改革變化，直接影響明年首季中期的財經市場表現。畢竟金星帶有良好組合，預期一月份初段投資市場預期氣氛有所改善，至月中以後便得留意變化和政策改變對市場帶來不利影響。此外，也可以稍留意英磅滙率和英國方面的投資可能會較遜色。並且星象組合對金價也容易稍為波動。

至於零售和消費行業較期待的旅遊業復甦，相關宮位主星土星坐守，熟悉的朋友們可能都會知道土星帶有規限的星象，意味着可能要國內旅客通關可能仍會有相當的限制。更重要的一點是冬至土星恰好和香港原局代表景氣的木星準確會合，可能仍要稍待數月星曜行度稍為改變，制肘才能真正徹底去除，讓業界帶來新生機。農曆十二月份（西曆1月份左右）斗數四化星為貪狼化忌，和明年流年一樣，兩者接連相逢，總會帶星曜「東作西成」，期待着仍有偏差的情況，多用心思「度度橋」可能便可化腐朽為神奇。

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作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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