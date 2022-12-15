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【海底撈 6862】 海底撈分拆特海國際 擬實物分派特海股份 同系頤海跌逾5%

股樓投資 22:08 2022/12/15

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海底撈（06862）分拆特海上市，料12月30日在主板掛牌。公告又指，海底撈將實物分派擁有的所有特海股份（合共約5.6億股），佔當時將予發行的特海股份總數的90%，合資格股東將有權就於記錄日期持有的每10股股份獲得1股特海股份。海底撈股價一度跌3.8%，低見20.3元，收報20.8元，跌1.4%，成交額3.9億元；同系頤海國際（01579）跌幅較大，最低見過25.3元，大跌6.1%，收報25.5元，仍跌5.4%，成交額1.9億元。

同場加映﹕【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

值得留意的是，由於特海股份每手1,000股，意味要持有10手海底撈，即10,000股，才可獲得一手特海股份。倘批准分派，則確定有權收取分派資格的記錄日期將為12月20日，並將於該日暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。至於不合資格股東，將不會獲取任何特海股份。

【恒指目標】 光大證券﹕明年恒指目標23000點 重點推薦8隻股份（附目標價）【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】超級議息周 財息難兼收

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記者：郭秀慧

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港股 分拆 海底撈（06862） 頤海國際（01579）

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