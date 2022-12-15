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【大行看法】瑞士寶盛：中港若農曆新年前通關　將利好三大類行業

宏觀解讀 22:05 2022/12/15

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【大行看法】瑞士寶盛：中港若農曆新年前通關　將利好三大類行業

近日市傳中國政府及港府考慮在一月初通關。瑞士寶盛私人銀行表示，如消息屬實，將大力促進中港旅遊，主要受惠者是旅遊相關行業，如線上旅行社、酒店、航空公司，以及金融服務機構。同時，部份購物中心和零售商，以及電訊公司也會因「通關」而受惠。

自上月開始，内地政府開始調整防疫政策，先後推出「二十條」及「新十條」政策，瑞士寶盛私人銀行指，香港和內地通關是時間問題，而香港已放寬入境旅客限制，取消「0+3」天健康監測。因此，該行認為，一旦確定内地與香港通關的通關時間，港澳的關口也將同步開放。

該行稱，倘若1月農曆新年前通關的消息屬實，主要受惠者將是旅遊相關行業，如旅行社、酒店及航空公司，通關有助重振業務及現金流。部分金融機構、保險公司及銀行也將受益，因香港金融產品與内地在岸產品存在差異，對内地遊客具吸引力。

此外，特定的購物中心及零售商將受益於「通關」，該行稱，不少旅客將香港視為前往其他國家的中轉站，儘管大陸可以購買大部分消費品，但在香港購物擁有更優質的服務及體驗。

該行相信，消息亦利好電訊公司，旅客將在旅途中購買數據計劃，可提升過去幾年因沒有旅客而減少的漫遊收入。

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編輯：伍鍵文

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