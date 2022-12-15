【歐央行議息】歐央行宣布加息0.5厘符預期　歐元跌幅收窄　兌港元8.2算

歐央行公布議息結果，一如市場預期加息0.5厘，即歐洲央行主要再融資利率升至2.5%，存款便利利率升至2%，邊際貸款利率為2.75%，利率水平升至2008年12月以來最高。央行表示根據對通脹前景的大幅上調，預計將進一步提高利率。

歐元兌美元在消息公布後跌幅輕微收窄至0.5%，現報1.0631，兌港元8.26算。

歐洲央行指，未來利率路徑仍會取決於數據，但指出通脹仍然很高，現時已將2024年通脹預測，由2.3%大幅上調至3.4%，2025年預期則為2.3%，故判斷利率仍需以穩定的速度大幅上升，以達到足以確保通脹及時恢復至2%中期目標的限制性水平。預計通脹仍會長時間在目標水平之上。

此外，歐央行又指明年3月將以審慎及可預測的速度啟動量化緊縮（QT）。明年第二季度，資產購買計劃（APP）下投資組合將平均每月減少150億歐元，並指出在2月的會議上，央行將公布減少資產購買計劃持有量的詳細參數。

經濟方面，歐洲央行指由於能源危機及全球經濟活動減弱等不確定性，歐元區經濟可能會在本季度和下一季度收縮。預期明年GDP增長僅0.5%，較早前預期0.9%下調0.4個百分點，2024年經濟增長預測維持1.9%不變。

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編輯：葉志偉