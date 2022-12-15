  • 16°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 21:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐央行議息】歐央行宣布加息0.5厘符預期　歐元跌幅收窄　兌港元8.2算

宏觀解讀 21:18 2022/12/15

分享：

分享：

歐央行公布議息結果，一如市場預期加息0.5厘，即歐洲央行主要再融資利率升至2.5%，存款便利利率升至2%，邊際貸款利率為2.75%，利率水平升至2008年12月以來最高。央行表示根據對通脹前景的大幅上調，預計將進一步提高利率。

歐元兌美元在消息公布後跌幅輕微收窄至0.5%，現報1.0631，兌港元8.26算。

歐洲央行指，未來利率路徑仍會取決於數據，但指出通脹仍然很高，現時已將2024年通脹預測，由2.3%大幅上調至3.4%，2025年預期則為2.3%，故判斷利率仍需以穩定的速度大幅上升，以達到足以確保通脹及時恢復至2%中期目標的限制性水平。預計通脹仍會長時間在目標水平之上。

此外，歐央行又指明年3月將以審慎及可預測的速度啟動量化緊縮（QT）。明年第二季度，資產購買計劃（APP）下投資組合將平均每月減少150億歐元，並指出在2月的會議上，央行將公布減少資產購買計劃持有量的詳細參數。

經濟方面，歐洲央行指由於能源危機及全球經濟活動減弱等不確定性，歐元區經濟可能會在本季度和下一季度收縮。預期明年GDP增長僅0.5%，較早前預期0.9%下調0.4個百分點，2024年經濟增長預測維持1.9%不變。

相關文章：

【英國加息】英倫銀行加息0.5厘符預期　英鎊跌近1%　兌港元9.5算

【香港加息】東亞、渣打、中銀香港、恒生等多家銀行上調最優惠利率0.25厘　各行加P詳情一文睇晒

編輯：葉志偉

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 外滙 議息 通脹 歐洲央行 歐洲

下一篇文章

【美國加息】景順：經濟強勁是「雙刃劍」、料明年2月加息50點子　一文看清市場對聯儲局加息看法（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】美滙指數升穿104關　道指期貨跌274點　納指期貨跌1.3%（不斷更新）
【美股期貨】美滙指數升穿104關　道指期貨跌274點　納指期貨跌1.3%（不斷更新）
【香港加息】滙豐上調港元最優惠利率（P）0.25厘　至5.625厘　每百萬樓按供款增多少？（第二版）
【香港加息】滙豐上調港元最優惠利率（P）0.25厘　至5.625厘　每百萬樓按供款增多少？（第二版）
【港股北水+夜期】北水錄19億元淨流入　大手吸指數ETF沽騰訊　恒指夜期升15點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水錄19億元淨流入　大手吸指數ETF沽騰訊　恒指夜期升15點（不斷更新）
【美國加息】聯儲局今晨加息及記者會　三大不可不知
【美國加息】聯儲局今晨加息及記者會　三大不可不知
【恒指夜期+ADR】夜期收市升25點　阿里美股低港1.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升25點　阿里美股低港1.3%（不斷更新）
【最優惠利率】儲局加息0.5厘　香港銀行勢跟加P　0.25厘機會高
【最優惠利率】儲局加息0.5厘　香港銀行勢跟加P　0.25厘機會高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款