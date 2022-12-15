【航空恢復】羅兵咸永道：有投資者擬在香港設新航空公司

▲ 羅兵咸永道氣候與可持續發展業務合夥人顏貴欣（右）、羅兵咸永道航空業務服務首席顧問劉浩然（左）

羅兵咸永道航空業務服務首席顧問劉浩然表示，雖然香港航空市場恢復較歐美地區滯後，但年內仍不乏好消息，如三跑道投入運作、新航空公司加入和本地航空公司完成債務重組，看好香港航空業可在未來兩年恢復至疫情前水平。劉浩然透露，有投資者有興趣在香港設立新航空公司，認為香港航空市場在貨運、大灣區機遇吸引，仍有可造空間。

劉浩然稱，香港國際機場去年已經重奪全球航空貨運量第一，雖然年內面對供應鏈緊張問題，但中國市場已重新復甦，而香港有領先的基建，看好明年貨運量表現回升。

過去數年，香港航空業面對疫情困境，兩家主要航空公司都需要裁員重組，劉浩然稱，航空業是「高大上行業」，而香港有清晰規則，不乏投資者感興趣入場參與，舉例如大灣區航空在疫情期間也能順利啟航，認為只要找到合適目標市場，香港仍有空間容納更多航空公司。

料飛機票價維持高企較長時間 收入、運量復甦快於運力

即使港府本周進一步放寬入境檢疫要求，本地龍頭航空公司國泰航空仍維持明年底客運運力恢復至疫情前70%、2024年全面恢復的目標。劉浩然稱，航空業要重新調配疫情期間停泊在外的機隊、招聘人手都需要時間，但航空界復甦有不同指標，除了運力，也可以從客運量、收入等指標出發。他相信，未來一兩年載客率會高於疫情前，而航空公司要「追回損失和還錢」，票價高企會維持一段較長時間，看好業內收入和運量會較運力更快復常。

本地財團近兩年淡出飛機租賃行業，劉浩然指出，飛機租賃市場併購頻仍，本地財團在航空業低迷期退出，但仍能保持盈利，認為租賃行業仍有穩健，隨近期飛機價格回升，香港仍在不斷改進飛機租賃的稅務安排，也有公司在香港設立地區總部，對香港發展飛機租賃前景依然樂觀。

相關文章：

【取消黃碼】國泰航空：有關調整將提高旅遊意欲 今季已增3,000班客運航班 國泰明年1月復飛布吉及名古屋

【國泰293】國泰航空恢復往返倫敦希斯路、巴黎及東京（羽田）三條航線的頭等艙服務 一文看頭等艙有哪些享受？

記者：麥德銘