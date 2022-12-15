  • 16°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 21:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航空恢復】羅兵咸永道：有投資者擬在香港設新航空公司

股市 20:57 2022/12/15

分享：

分享：

羅兵咸永道氣候與可持續發展業務合夥人顏貴欣（右）、羅兵咸永道航空業務服務首席顧問劉浩然（左）

羅兵咸永道航空業務服務首席顧問劉浩然表示，雖然香港航空市場恢復較歐美地區滯後，但年內仍不乏好消息，如三跑道投入運作、新航空公司加入和本地航空公司完成債務重組，看好香港航空業可在未來兩年恢復至疫情前水平。劉浩然透露，有投資者有興趣在香港設立新航空公司，認為香港航空市場在貨運、大灣區機遇吸引，仍有可造空間。

劉浩然稱，香港國際機場去年已經重奪全球航空貨運量第一，雖然年內面對供應鏈緊張問題，但中國市場已重新復甦，而香港有領先的基建，看好明年貨運量表現回升。

過去數年，香港航空業面對疫情困境，兩家主要航空公司都需要裁員重組，劉浩然稱，航空業是「高大上行業」，而香港有清晰規則，不乏投資者感興趣入場參與，舉例如大灣區航空在疫情期間也能順利啟航，認為只要找到合適目標市場，香港仍有空間容納更多航空公司。

香港航空避過破產 香港及英國法院通過其490億債務重組方案，可見【下一頁】

料飛機票價維持高企較長時間　收入、運量復甦快於運力

即使港府本周進一步放寬入境檢疫要求，本地龍頭航空公司國泰航空仍維持明年底客運運力恢復至疫情前70%、2024年全面恢復的目標。劉浩然稱，航空業要重新調配疫情期間停泊在外的機隊、招聘人手都需要時間，但航空界復甦有不同指標，除了運力，也可以從客運量、收入等指標出發。他相信，未來一兩年載客率會高於疫情前，而航空公司要「追回損失和還錢」，票價高企會維持一段較長時間，看好業內收入和運量會較運力更快復常。

本地財團近兩年淡出飛機租賃行業，劉浩然指出，飛機租賃市場併購頻仍，本地財團在航空業低迷期退出，但仍能保持盈利，認為租賃行業仍有穩健，隨近期飛機價格回升，香港仍在不斷改進飛機租賃的稅務安排，也有公司在香港設立地區總部，對香港發展飛機租賃前景依然樂觀。

國泰航空11月載客量增6.5倍、日本航班載客率逾86% 惟客運力只達疫情前27%，可見【下一頁】

相關文章：

【取消黃碼】國泰航空：有關調整將提高旅遊意欲　今季已增3,000班客運航班　國泰明年1月復飛布吉及名古屋

【國泰293】國泰航空恢復往返倫敦希斯路、巴黎及東京（羽田）三條航線的頭等艙服務　一文看頭等艙有哪些享受？

記者：麥德銘

經濟 航空業 機票 羅兵咸永道 大灣區 香港航空 大灣區航空 國泰航空

上一篇文章

【美國加息】景順：經濟強勁是「雙刃劍」、料明年2月加息50點子　一文看清市場對聯儲局加息看法（不斷更新）

下一篇文章

【內房危機】雅居樂核數師羅兵咸永道辭任　安永接手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】美滙指數升穿104關　道指期貨跌274點　納指期貨跌1.3%（不斷更新）
【美股期貨】美滙指數升穿104關　道指期貨跌274點　納指期貨跌1.3%（不斷更新）
【香港加息】滙豐上調港元最優惠利率（P）0.25厘　至5.625厘　每百萬樓按供款增多少？（第二版）
【香港加息】滙豐上調港元最優惠利率（P）0.25厘　至5.625厘　每百萬樓按供款增多少？（第二版）
【港股北水+夜期】北水錄19億元淨流入　大手吸指數ETF沽騰訊　恒指夜期升15點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水錄19億元淨流入　大手吸指數ETF沽騰訊　恒指夜期升15點（不斷更新）
【美國加息】聯儲局今晨加息及記者會　三大不可不知
【美國加息】聯儲局今晨加息及記者會　三大不可不知
【恒指夜期+ADR】夜期收市升25點　阿里美股低港1.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升25點　阿里美股低港1.3%（不斷更新）
【最優惠利率】儲局加息0.5厘　香港銀行勢跟加P　0.25厘機會高
【最優惠利率】儲局加息0.5厘　香港銀行勢跟加P　0.25厘機會高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款