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【英國加息】英倫銀行加息0.5厘符預期　英鎊跌近1%　兌港元9.5算

宏觀解讀 20:00 2022/12/15

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英倫銀行宣布，加息0.5厘，符合市場預期，基準利率升至3.5厘，為2008年10月金融危機以來最高水平。英鎊滙價在消息公布後跌至日內低位，跌幅接近1%，英鎊兌美元暫報1.2307，兌港元回落至9.57算。

央行今次議息是以6比3的票數通過，當中有2名委員投票支持利率不變，另外有7名委員投票支持加息，當中有1名委員支持加息0.75厘，另外6人支持加息0.5厘。反映央行正出現三派分歧，而且意見有一定差距。

英倫銀行預期當地第四季GDP將出現0.1%負增長，但已較11月的預測-0.3%，上調0.2個百分點，但表明當地經濟會陷入更長期的衰退。又坦言勞動力市場依然緊張，通脹壓力支持央行採取更加有力的應對措施壓抑通脹。

央行行長貝利（Andrew Bailey）預期通脹未來幾個月仍會處於非常高的水平，到明年中期會開始顯著下降。

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編輯：葉志偉

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