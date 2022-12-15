【券商點睇】土地市場競爭格局改善 料中國海外宏洋穩渡行業下行周期

廣發證券認為，中國海外宏洋（00081）佈局城市能級雖不屬於強一二線城市，但競爭對手相對較少，且一些TOP房企在這類城市逐步被淘汰，土地市場競爭未來或逐步下降，競爭格局或有所改善。該行料公司有望穩定穿過行業的下行周期，並首予其「買入」評級。

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該行預計公司2022至2024各年歸母淨利潤分別為43億、38億及33億元，同比均下跌，分別降14.3%、12.5%及12.6%，予合理價為5.21元。 該行指，公司2017至2021年銷售額CAGR為24%，較同業公司有明顯的超額增速表現，其 購買土地使用權開發的高峰期 集中在2019至2021年，與同行在2015至2018年的高峰時間錯開。

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該行亦指，在公司所佈局的城市中，競爭對手以民企居多。而大部分民企在這輪行業下行週期中，因自身高周轉、高合作等模式逐步失去拿地能力，中國海外宏洋則是在行業中，少數仍有較好投資力度的企業之一。此外，在「中海」品牌的力度加持、資金充裕、以及佈局城市質量較高背景下，公司有望穩健穿越周期。



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撰文：鄭昊彤