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【數碼轉型】Popsible 推會員制 NFT vPassport　助中小微企拓展客源及升級轉型

商業 19:09 2022/12/15

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香港 Web 3.0 服務供應商及 NFT Marketplace Popsible 今日聯同香港生產力促進局啟動會員制非同質化代幣 NFT（Non-fungible Token）計劃 InnoPreneur vPassport，讓中小微企能夠拓展客源及升級轉型。

【Twitter改革】長期追蹤Elon Musk私人飛機位置　美國大學生帳戶遭Twitter停權

【Twitter改革】Twitter簡化應用程式　明年關閉時事通訊工具Revue

積極探索 NFT 無限可能

從出席憑證、活動證書、紀念品，到元宇宙頭像、優惠券及會員卡，Popsible 積極探索 NFT的可能性，《知創企業家網絡》會員可獲得由 Popsible 平台所推出的 InnoPreneur 會員制NFT vPassport，會籍持有人可透過出席由《知創企業家網絡》主辦或其他關聯活動獲得相應積分，即可由基本會籍晉升至更高級別會籍，參與不同等級所提供的會員優惠及活動。

企業自家 NFT 會員系統  簡單易用成本低

Popsible 首席執行官顏昭輝認為：NFT 會員卡能夠協助《知創企業家網絡》召募會員，其簡單易用、成本低的特點相信能夠為不同機構及企業建立自家的會員系統，不受中央平台所約束，實現自主。顏昭輝表示支持監管虛擬資產條例草案獲通過，不過關注會否令選擇減少。

政府及業界需要一同努力，重建市場對虛擬資產的信心，我們一直關注市場情況，冀對建立良好生態環境作出貢獻。

為迎合市場需要，除現有的人才資源管理方案、活動策劃方案外，該公司會適時推出NFT教育方案，計劃於 2023 年向全港 100 間中小學投入使用，培育未來的元宇宙人才。

責任編輯：楊嘉軒

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