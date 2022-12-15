【黃碼取消】招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股

招銀國際表示，本港近日進一步放寬入境防疫限制，包括取消黃碼，變相由「0+3」調整至「0+0」，以及撤消強制掃描安心出行，僅需保留疫苗通行證。該行認為，措施放鬆時間較該行預期的明年3月為早，即使未實現本港及內地通關，對行業復甦的利好亦仍未充分反映。由於過去多月的事件，包括美國加息，樓價下跌，股市下跌及本港居民外遊放寬等都影響本地消費力，今次政策應具提振濟經濟和消費的考慮。

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招銀推薦本地消費股名單：

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招銀同時推薦6隻本地消費股。該行認為，目前本地珠寶、百貨、餐飲、酒店及服裝板塊的表現都較落後，較偏好本港市場收入佔比較高，同時估值便宜的股份。

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