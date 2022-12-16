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失業率非勞動力市場強弱唯一指標 就業不足成癥結

環球經濟金融 16:05 2022/12/16

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英國近期一項調查指，接近四分一失業年輕人拒投職場，多達3成受訪者認為永遠無法實現自己的職業抱負，近6成半青年更坦言難以找到一份「筍工」，反映年青人對職場態度悲觀。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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