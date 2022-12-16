失業率非勞動力市場強弱唯一指標 就業不足成癥結 環球經濟金融 16:05 2022/12/16 分享： 分享： 英國近期一項調查指，接近四分一失業年輕人拒投職場，多達3成受訪者認為永遠無法實現自己的職業抱負，近6成半青年更坦言難以找到一份「筍工」，反映年青人對職場態度悲觀。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 英國多達10萬護士今起罷工 辛偉誠考慮引入反罷工法（第二版） 2022/12/15 英國多達10萬護士今起罷工 辛偉誠考慮引入反罷工法（第二版） 【FTX破產】美參議員推動收緊監管加密幣公司 打擊洗黑錢 2022/12/15 【FTX破產】美參議員推動收緊監管加密幣公司 打擊洗黑錢 英國上月CPI按年升10.7%低過預期 財相：將作艱難決定 2022/12/14 英國上月CPI按年升10.7%低過預期 財相：將作艱難決定 英版12蚊店難敵通脹 Poundland逾半商品非賣1英鎊 2022/12/14 英版12蚊店難敵通脹 Poundland逾半商品非賣1英鎊 美國11月通脹緩和 拜登預期物價到明年底恢復正常 2022/12/14 美國11月通脹緩和 拜登預期物價到明年底恢復正常 你可能感興趣 英國多達10萬護士今起罷工 辛偉誠考慮引入反罷工法（第二版） 15:46 2022/12/15 英國多達10萬護士今起罷工 辛偉誠考慮引入反罷工法（第二版） 【FTX破產】美參議員推動收緊監管加密幣公司 打擊洗黑錢 12:09 2022/12/15 【FTX破產】美參議員推動收緊監管加密幣公司 打擊洗黑錢 英國上月CPI按年升10.7%低過預期 財相：將作艱難決定 16:35 2022/12/14 英國上月CPI按年升10.7%低過預期 財相：將作艱難決定 最新專欄文章 更多 貢獻酒文化有功 為女性乾杯 2022/12/10 貢獻酒文化有功 為女性乾杯 酒文化歷史女性貢獻良多 吧檯設計影響至今 2022/12/09 酒文化歷史女性貢獻良多 吧檯設計影響至今 零工經濟具彈性 待遇變相被剝削？ 2022/12/03 零工經濟具彈性 待遇變相被剝削？ 零工經濟變常態 基層勞工實被無形壓榨 2022/12/02 零工經濟變常態 基層勞工實被無形壓榨 彭斯無狠批特朗普 料鋪路選總統 2022/11/26 彭斯無狠批特朗普 料鋪路選總統 經濟 失業 護士 罷工 減息 英國 通脹 失業率