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英男星親承唔再飾演《超人》 DC料換新血

環球社會熱點 09:05 2022/12/16

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美國DC漫畫中的著名角色《超人》多年來由英國男星亨利卡維爾出演，但他近日公開承認，自己的「超級英雄」生涯已經告終。據悉，DC漫畫更換電影部門負責人後，大刀闊斧開除原有角色的演員，相信會改由年輕一代擔綱主演。

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自2013年獲得《超人》（Superman）一角後，亨利卡維爾（Henry Cavill）多年來一直是角色的代名詞。但他周四（15日）在社交平台Instagram宣布，自己披起超人斗篷的日子已經來到終點。

亨利卡維爾表示，與DC漫畫電影新負責人James Gunn及Peter Safran會晤後，得知自己不會再飾演超人的消息。他指原本DC已宣布超人電影即將回歸，如今新負責人打算重建DC宇宙，他亦專重蒐對方決定，希望一切順利。

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James Gunn隨後在Twitter解釋，自己與Peter Safran已為一眾影迷準備一場「DC盛宴」，並對此感到十分滿意。James Gunn稱明年初便會公布二人上任後首個計劃的消息，其中一個項目便是新超人電影。

James Gunn稱新電影將聚焦在超人一角的早期生涯，確認不會由亨利卡維爾主演，希望未來有機會再與對方合作。

James Gunn與Peter Safran於11月成為DC電影負責人後，據悉已著手改革。先有以色列女星姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的「神奇女俠」（Wonder Woman）不會拍攝第3集，《正義聯盟》（Justice League）亦被傳可能不會繼續。

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責任編輯：吳漢培

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