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【MPF】5間MPF供應商 上月市佔率微升

18:37 2022/12/15

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永明金融上月的MPF市佔率錄得最大升幅。

據強積金（MPF）專家積金評級的最新統計，截至11月底止，有9間MPF服務提供者的市場佔有率出現變化，包括5加4減。先說按月下跌者，宏利 （00945） 的市佔率按月微減0.3個百分點，新報27.2%，市場一哥以管理 2831.14億元的資產，龍頭寶座未受威脅。至於友邦（AIA、01299）、信安及東亞 （00023） 皆略減0.1個百分點。

反觀，有5行的市場佔有率上升，永明金融上升0.3個百分點；恒生（00011）中銀保誠、BCT銀聯及富達皆微升0.1個百分點。

10月份曾多達10間服務提供者的市佔有率有變，當中3升7跌，為今年最大執位，市料或因10月股災月，中港股票狂插水；相反美股卻勁彈，令重倉中港股票的MPF業界重創。同樣，11月中港股票勁翻身，GUM（前稱駿隆）指港股MPF狂彈25%，市料帶挈押注港股的經營者旗下資產絕地反擊，而非生意額在過去兩個月突驟變。

宏利市佔率續排第1

縱使連續兩個月罕現多間MPF供應商的市佔率皆有變動，但市面5強的排名未受動搖，除宏利續排第一外，滙豐（HSBC）以17.7%而力守亞軍，永明金融以11.1%穩守第3位，友邦佔8.9%，以及中銀保誠的7.2%而力保五甲。

唯一變化的是，恒生以5.8%重奪第6位，至於早前市傳擬售MPF業務的信安，以5.6%及管理587.04億元資產值而滑落一級排第7。BCT銀聯佔5.6%，富達為4.4%，東亞 （00023） 以 2.6%維持10強之列。

而餘下7間依次為：景順佔1.8%，交銀香港及新地 （00016） 齊為0.6%；新地僱主營辦計劃先前已把旗下MPF行政工序售給渣打香港 （02888） 。雲鋒金融 （00376） 持有的萬通、以及中國人壽齊佔0.4%，尚乘佔0.07% ，以及海通0.05%。

此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指11月底MPF的總資產值已重上1萬億元，報10414.83億元。而積金局網站顯示，計及基本使費的基金平均開支比率（FER）現為1.33%，業界由此推斷，MPF營辦商合共賺138.51億元年費。

MPF顧問公司GUM指，縱使MPF於11月的平均回報勁彈9.4%；可惜，今年首11個月仍累跌16.7%，成員人均累積供款帳戶仍慘輸逾4.3萬元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

BCT銀聯 中銀保誠 永明金融 東亞銀行（00023） 信安資金管理 友邦保險（01299） 宏利金融－S（00945） 強積金 財富及退休規劃

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