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【英國王室】哈里自稱職責做得好過父兄 所以引來妒忌

環球社會熱點 08:35 2022/12/16

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英國哈里王子夫婦和Netflix合作拍攝的紀錄片最後3集已經上架，當中內容再次引起關注。哈里在紀錄片中表示，他和太太梅根在履行王室職責方面做得比其他人更好，因此招來妒忌，矛頭直指父親及哥哥。哈里更指，兩人外訪澳洲的行程非常順利，但對於王室而言是被一個本應為配角的人搶走風頭。

哈里疑指控王室寧講大話保護威廉 慨嘆無同等待遇 【下一頁】

哈里（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）的紀錄片最後3集於周四（15日）上架，哈里在第4集中表示，兩人在履行王室職責方面做得比其他人更好，情況引來哈里家人反感。哈里亦再次將梅根與亡母戴安娜王妃比較，指兩人因相同原因被迫離開王室，而且在履行職責方面，做得比如父親和哥哥一樣待原定出生註定要履行的人更好。

哈里與梅根在2018年10月時出訪澳洲，期間梅根懷孕的消息亦在行程中被曝光，兩人的訪問亦非常順利，哈里認為王室因此感到難以置信的威脅。哈里形容，問題在於一個本應為配角的人卻搶走風頭，或較天生應該擔任職責的人做得更好，令局面平衡被打破。

威廉公布聖誕賀卡全家福 5人牽手悠閒散步 【下一頁】

梅根則表示，情況開始變得對他們不利。她透露一次履行王室職責中曾偶遇一位女士，對方卻突然對她講，她對其父親的所作所為是不對，她對有人相信小報內容感到驚訝。梅根母親Doria Ragland亦指，梅根曾向她透露想自殺。梅根則表示，當她有自殺念頭時，王室出於形象考慮拒絕給予援助。

哈里梅根更聲稱，白金漢宮及英國媒體之間存在針對兩人的協議，目的是讓兩人成為其他人的替罪羊（scapegoat），確保針對其他王室成員的負面報道消失。梅根亦稱，王室成員對她反感是因為自己不像他們，暗示和血統有關。

梅根透露，英女王的一個助手曾將她比作外來的生物。而王室就像一條正在游動的魚，強大且順流而動，而當自己加入的時候卻讓王室感到有人想「逆流而上」。梅根聲稱，王室一直想擺脫自己這個外來生物。

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責任編輯：李俊儀

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