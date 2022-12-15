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【加密貨幣】港產虛幣交易平台Kikitrade於12月30日下午4時起停香港服務　創辦人：與證監保持緊密聯繫

Hot Talk 18:28 2022/12/15

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【加密貨幣】港產虛幣交易平台Kikitrade於12月30日下午4時起停香港服務　創辦人：與證監保持緊密聯繫

隨立法會正式訂立虛擬資產服務提供者發牌制度，港產虛幣交易平台Kikitrade公布，經過與香港證監會深入討論與充分溝通以後，Kikitrade的活期理財和定期理財服務將於12月30日下午4時起暫停香港地區服務，並只開放給海外用戶申購。Kikitrade指，所有香港用戶（包括註冊地區為香港及KYC身分證明為香港地區的用戶）不能再申購任何Kikitrade活期理財和定期理財產品，其他服務則維持不變。

為了保障所有已申購理財產品的香港用戶，在暫停服務前，現有香港用戶若已申購活期和定期理財產品則可繼續持有或贖回，12月30日下午4時後，香港用戶將無法繼續申購活期理財和定期理財服務。

定期理財用戶利息按照申購天數進行利息結算

若用戶持有活期理財，資金將會在該時間點自動轉到現貨錢包；持有定期理財的用戶，將會在該時間點按照申購時的利息按照天數進行利息結算，並在3個工作天後把應得的利息發放到錢包。

Kikitrade聯合創辦人及總裁陶欣亞表示，Kikitrade一直與證監會保持緊密聯繫，是次調整理財服務的決定是平台對用戶許下的「堅守合規」承諾，Kikitrade將盡力爭取獲批牌照。 

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

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編輯：陳韻妍

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