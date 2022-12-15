▲ 【移民潮？】第三季「永久離港」提取MPF強積金宗數8600宗、按季持平 涉資逾21.7億元升3%

近年本港移民人數增加，市場關注強積金MPF提取個案數目。據積金局今年9月季刊，今年第3季以永久離港為由申索強積金個案為8600宗，按季持平，涉及提取金額按季增3%至21.77億元。

今年第3季，以不同理由提取強積金的申索總數為5.79萬宗，按季增10.1%，當中以退休為由而提取的申索按季升17.3%至3.05萬宗，死亡為由而提取強積金的申索按季升40%至2100宗，抵銷長期服務金為由提取強積金的申索按季升8.2%。

積金局指，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，故實際申請人數會少於申索宗數。此外，以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地或移居內地生活。

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編輯：胡學能