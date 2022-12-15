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【長和系】米高嘉道理辭任長和非執董　兒子斐歷嘉道理接任　長和董事會平均年齡將拉低幾多？

股市 18:41 2022/12/15

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【長和系】米高嘉道理辭任長和非執董　兒子斐歷嘉道理接任　長和董事會平均年齡將拉低幾多？

長和 （00001） 宣布，中電 （00002） 主席米高嘉道理辭任長和獨立非執行董事職務，以減少未來的工作職責。同時，米高嘉道理兒子－斐歷嘉道理（Philip Kadoorie）將獲委為長和獨立非執行董事。有關人士任免將於周五（16日）生效。

斐歷嘉道理現年30歲，近年逐步加入家族旗艦上市公司董事會，如在中電及大酒店 （00045） 出任非執行董事，料將成為嘉道理家族新一代「當家」。

隨長和最新委任，中電副主席毛嘉達擔任米高嘉道理替任董事的職務亦將於同日終止。

董事會成員平均年齡將拉低3歲

長和董事會成員達17人，當中大部分都是來自集團、律師或商界等資深專業人士組成。

現年81歲的米高嘉道理2015年6月起出任長和獨立非執行董事。不計米高嘉道理替任董事毛嘉達，長和共有17個董事，7個為執董、4個為非執董、6個為獨立非執董，據本報統計，董事會成員平均年齡約73歲，在米高嘉道理辭任及斐歷嘉道理加入後，平均年齡將拉低3歲至約70歲。

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港股 大酒店（00045） 長和（00001） 中電控股（00002）

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