  • 16°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 18:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀行加息】美聯儲局加息0.5厘 滙豐渣打上調最優惠利率存款利率0.25厘 港銀加P詳情持續更新

理財智慧 18:24 2022/12/15

分享：

分享：

美國聯儲局於本港時間周四（15日）凌晨宣布加息0.5厘，聯邦基金利率上調到4.25厘至4.5厘，為2007年底以來最高，惟加幅較過去4次會議每次0.75厘為低。香港各大銀行於同日即宣布上調港元最優惠利率及存款利率。

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

滙豐銀行
滙豐銀行（00005）宣布，12月16日 (周五) 起，上調港元最優惠利率25點子，由年利率5.375%調高至5.625%，滙豐對上一次於 2022 年 11 月4日調整港元最優惠利率，當時加息25點子。

同時 ，滙豐給予港元儲著存款戶口的利率亦調高25點子，滙豐對上一次於2022年11 月4日調整港元儲著存款戶口利率，當時加息25點子。

【驚喜彩蛋】麥當勞App預訂Baby MIRROR Mini公仔套裝E 額外送A5尺寸2023鏡仔年曆卡 早前已預購顧客都有份!，詳見【下一頁

另外，滙豐給予全面理財總值達100萬港元及以上的額外年利率維持0.001%。滙豐香港區行政總裁林慧虹表示 ：「自今年 3 月以來 ' 美國聯邦基金利率已累積上調425點子。雖然聯邦公開市場委員會於本月放慢加息步伐，但環球經濟前景仍然不穩定。預期利率正常化將會繼續，我們決定調整港元最優惠利率前已充份考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響。來年我們會密切留意外圍環境的變化，適時調整利率水平，而大前提是支持本港經濟各個環節重拾動力。」 

 

【假日好去處】K11x英國倫敦 V&A 博物館x殿堂美術指導張叔平攜手打造 傳奇時裝珍藏登陸K11 MUSEA 入內文即睇展覽詳情，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +16
    +15

中銀香港
中國銀行（香港）（02388）宣佈，自12月19日（下周一）起，本行之港元最優惠利率由年利率5.375厘調整至5.625厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.375厘調整至 0.625厘。本行港元活期儲蓄存款之最新分層利率註架構如下：

 

優惠計劃：若活期儲蓄存款每日戶口結餘在1,000,000元或以上，將可享有額外年利率0.001%。

WhatsApp 今年推出多項新功能 6大新功能+設定懶人包，詳見【下一頁

恒生銀行（00011）將上調港元最優惠年利率，由5.375%上調至5.625%，加幅 為25點子。 恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示：「在綜合考慮不同市場因 素，包括宏觀經濟狀況、資金成本、現時拆息水平及香港銀行體系結餘 後，我們決定上調最優惠利率。」 該行亦上調港元儲蓄存款年利率，戶口結餘達5,000港元或以上的儲蓄 存款年利率，將由0.375%上調至0.625%。調整後之年利率如下：

倘綜合戶口之「全面理財總值」達港幣100萬元或以上，其綜合港元儲 蓄戶口存款結餘可享的額外年利率則維持不變，為0.001%。 上述調整將於12月16日起生效。

渣打銀行
渣打銀行（香港）宣佈，由12月19日（下周一）起，最優惠貸款利率將上調0.25厘，由年息5.625厘，調升至年息5.875釐。同時，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.375厘上調至年息 0.625厘。

【理財個案】「摸頂」買樓收租每月補貼6,000元 46歲IT人月薪4.7萬元 如何準備退休理財，詳見【下一頁

 

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳詠妍

 

開啟hket App，閱讀全文
K11 MUSEA 鄭志剛 門票 時裝服飾 商場 文娛藝術

下一篇文章

【職場熱話】老細派聖誕禮物 員工開箱一睇 唔知好嬲定好笑 網民竟問：仲請唔請人呀？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【投資不善】23歲仔搵萬六蚊人工 負債50萬 都是朋友的錯?
【投資不善】23歲仔搵萬六蚊人工 負債50萬 都是朋友的錯?
柏傲莊I驗樓近滿分　玻璃有刮花最扣分　一小瑕疵要留意
柏傲莊I驗樓近滿分　玻璃有刮花最扣分　一小瑕疵要留意
WhatsApp 今年推出多項新功能 6大新功能+設定懶人包
WhatsApp 今年推出多項新功能 6大新功能+設定懶人包
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
Tesla上海工廠將於12月底暫時停產Model Y
Tesla上海工廠將於12月底暫時停產Model Y
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款