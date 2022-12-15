【銀行加息】美聯儲局加息0.5厘 滙豐渣打上調最優惠利率存款利率0.25厘 港銀加P詳情持續更新

美國聯儲局於本港時間周四（15日）凌晨宣布加息0.5厘，聯邦基金利率上調到4.25厘至4.5厘，為2007年底以來最高，惟加幅較過去4次會議每次0.75厘為低。香港各大銀行於同日即宣布上調港元最優惠利率及存款利率。

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

滙豐銀行

滙豐銀行（00005）宣布，12月16日 (周五) 起，上調港元最優惠利率25點子，由年利率5.375%調高至5.625%，滙豐對上一次於 2022 年 11 月4日調整港元最優惠利率，當時加息25點子。

同時 ，滙豐給予港元儲著存款戶口的利率亦調高25點子，滙豐對上一次於2022年11 月4日調整港元儲著存款戶口利率，當時加息25點子。

【驚喜彩蛋】麥當勞App預訂Baby MIRROR Mini公仔套裝E 額外送A5尺寸2023鏡仔年曆卡 早前已預購顧客都有份!，詳見【下一頁】

另外，滙豐給予全面理財總值達100萬港元及以上的額外年利率維持0.001%。滙豐香港區行政總裁林慧虹表示 ：「自今年 3 月以來 ' 美國聯邦基金利率已累積上調425點子。雖然聯邦公開市場委員會於本月放慢加息步伐，但環球經濟前景仍然不穩定。預期利率正常化將會繼續，我們決定調整港元最優惠利率前已充份考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響。來年我們會密切留意外圍環境的變化，適時調整利率水平，而大前提是支持本港經濟各個環節重拾動力。」

【假日好去處】K11x英國倫敦 V&A 博物館x殿堂美術指導張叔平攜手打造 傳奇時裝珍藏登陸K11 MUSEA 入內文即睇展覽詳情，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

中銀香港

中國銀行（香港）（02388）宣佈，自12月19日（下周一）起，本行之港元最優惠利率由年利率5.375厘調整至5.625厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.375厘調整至 0.625厘。本行港元活期儲蓄存款之最新分層利率註架構如下：

優惠計劃：若活期儲蓄存款每日戶口結餘在1,000,000元或以上，將可享有額外年利率0.001%。

WhatsApp 今年推出多項新功能 6大新功能+設定懶人包，詳見【下一頁】

恒生銀行（00011）將上調港元最優惠年利率，由5.375%上調至5.625%，加幅 為25點子。 恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示：「在綜合考慮不同市場因 素，包括宏觀經濟狀況、資金成本、現時拆息水平及香港銀行體系結餘 後，我們決定上調最優惠利率。」 該行亦上調港元儲蓄存款年利率，戶口結餘達5,000港元或以上的儲蓄 存款年利率，將由0.375%上調至0.625%。調整後之年利率如下：

倘綜合戶口之「全面理財總值」達港幣100萬元或以上，其綜合港元儲 蓄戶口存款結餘可享的額外年利率則維持不變，為0.001%。 上述調整將於12月16日起生效。

渣打銀行

渣打銀行（香港）宣佈，由12月19日（下周一）起，最優惠貸款利率將上調0.25厘，由年息5.625厘，調升至年息5.875釐。同時，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.375厘上調至年息 0.625厘。

【理財個案】「摸頂」買樓收租每月補貼6,000元 46歲IT人月薪4.7萬元 如何準備退休理財，詳見【下一頁】

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍